תיעוד מפחיד: ילד נשך סוללה באקראי - זה הסתיים בפיצוץ

מצלמת אבטחה בחנות סלולר בהודו תיעדה רגע מזעזע שבו ילד צעיר נפצע לאחר שסוללת ליתיום התפוצצה בתוך פיו.

בסרטון, שהפך לוויראלי ברשתות, נראה הילד עומד ליד דלפק השירות ולפתע מכניס לפיו את הרכיב ונושך אותו. הלחץ שנוצר מנשיכת השיניים ככל הנראה ניקב את מעטפת הסוללה וגרם לתגובה כימית מיידית המכונה בריחה תרמית, שהתבטאה בהתלקחות אלימה, להבות וניצוצות.

עדי ראייה ועובדי החנות מיהרו להגיש עזרה לילד לאחר שהמכשיר הקטן התפוצץ, והוא פונה זמן קצר לאחר מכן לבית החולים כשהוא סובל מכוויות חמורות.

הסרטון עורר תגובות רבות ברשת. רבים הביעו דאגה לשלומו ולהחלמתו של הילד, בעוד אחרים הביעו כעס על הפזיזות שבמעשה. גולשים הדגישו כי סוללות ליתיום אוגרות כמות גדולה של אנרגיה ואינן צעצוע, ואין להשתמש בהן לצורכי אתגרי רשת או חיפוש תשומת לב.

מומחי בטיחות ממליצים להימנע לחלוטין מנשיכה, כיפוף, ניקוב או כל התעסקות אחרת בסוללות, לאחסן סוללות רזרביות במקום קריר ויבש הרחק מהישג ידם של ילדים, להפסיק שימוש מיידית בסוללה שנראית נפוחה, דולפת או פגומה, ולהשליך סוללות משומשות רק בנקודות איסוף ומחזור מורשות.