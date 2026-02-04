כיכר השבת
הפעלול השתבש בצורה מחרידה: ילד ניסה להעלות סרטון ונפגע באופן חמור

ילד הודי סבל מכוויות חמורות בפנים לאחר שטריק מסוכן עם אש שביצע עבור סרטון יצא משליטה | "תראו לאן מגיע השיגעון הזה של הסרטונים", כתבו מגיבים נסערים ברשתות החברתיות (מעניין)

ילד הודי סבל מכוויות חמורות בפנים לאחר שטריק מסוכן עם אש שביצע עבור סרטון המיועד לרשתות החברתיות יצא משליטה.

הילד צולם כשהוא מנסה לירוק דלק מפיו על מצית כדי ליצור להבה גדולה. בעת שהוא פלט את הדלק, האש פרצה באופן מיידי ונתפסה בפניו. בזמן שהמצב יצא משליטה, הסובבים מיהרו להתערב ולעזור, אך הנזק כבר נעשה.

"רק תראו לאן מגיע השיגעון הזה של הסרטונים", כתבו מגיבים נסערים ברשתות החברתיות לאחר התקרית. לדבריהם, "קודם אנשים סיכנו את חייהם מול רכבות, בכבישים ועל גשרים מעל נהרות. עכשיו התחילו לשחק עם אש, ואפילו ילדים נגררים לטירוף הזה".

המקרה הזה הוא חלק ממגמת גוברת של אתגרים ויראליים מסוכנים שנעשו נפוצים לאחרונה יותר ויותר.

בשנים האחרונות, רשויות ומומחי בטיחות ברחבי העולם מזהירים מפני ביצוע פעלולים מסכני חיים למען צפיות ברשתות החברתיות.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

