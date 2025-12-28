מערכת הלייזר ( צילום: משרד הביטחון )

בתום תהליך פיתוח מורכב, מפא"ת במשרד הביטחון וחברת רפאל מסרו הבוקר (ראשון) לצה״ל את מערכת הלייזר ״אור איתן״ (IRON BEAM) הראשונה.

בטקס רשמי שנערך במתקן רפאל במעמד שר הביטחון, ישראל כ״ץ ובהשתתפות מנכ״ל משרד הביטחון, אלוף (מיל׳) אמיר ברעם, ראש מפא״ת במשרד הביטחון, תא״ל (מיל׳) ד״ר דני גולד, מפקד חיל האוויר, אלוף תומר בר, יו״ר רפאל, ד״ר יובל שטייניץ, מנכ״ל רפאל, יואב תורג׳מן, נשיא ומנכ״ל אלביט מערכות בצלאל (בוצי) מכליס, ראש מו״פ במפא״ת, תא״ל בני אמינוב, רח״ט תכנון באגף התכנון בצה״ל, תא״ל דרור לוי ובכירים נוספים. המערכת שהוכיחה את יעילותה בסדרת ניסויים נרחבת כנגד מגוון איומים וביצעה יירוטים מוצלחים של רקטות, פצמ"רים ומל"טים, תקלט בחיל האוויר ותשתלב במערך ההגנה הרב-שכבתי של מדינת ישראל, כיכולת משלימה למערכות ההגנה האווירית "כיפת ברזל", "קלע דוד" ו"חץ". במהלך הטקס, בירך ברכת ״שהחיינו״ דב אוסטר, איש מפא״ת שהיה ממפתחי המערכת ואביו של סרן איתן אוסטר ז״ל, שנפל בקרב בדרום לבנון במהלך המלחמה ועל שמו נקראת המערכת - ״אור איתן״. הרב לייבל במסר תקיף למפקדי החשמונאים: "תשאירו את הרב קוק אצלכם בבית" חנני ברייטקופף | 27.12.25 מערכת ״אור איתן״ (IRON BEAM) המהווה פריצת דרך טכנולוגית והנדסית ברמה העולמית, היא מערכת לייזר רב עוצמה להגנה מפני איומים אווירים (רקטות, פצצות מרגמה, כלי טיס בלתי מאוישים ועוד). המערכת מצוידת במקור לייזר מתקדם ובמכוון אלקטרו-אופטי ייחודי, המאפשרים ליירט מגוון רחב של מטרות בטווח פעולה משודרג, דיוק מקסימלי ויעילות גבוהה מאוד וכל זאת בעלות שולית זניחה - המהווה את היתרון המרכזי של מערכת הלייזר. יחידת המו"פ במנהל למחקר ופיתוח אמצעי לחימה ותשתית טכנולוגית (מפא"ת) במשרד הביטחון, מובילה בשנים האחרונות את פיתוח המערכת, יחד עם המפתחת הראשית חברת רפאל ולצד חברת אלביט מערכות, שאחראית על מקור הלייזר במערכת ותעשיות ביטחוניות נוספות ביניהן, SCD ושפיר מערכות.

מסירת מערכת הלייזר ( צילום: משרד הביטחון )

שר הביטחון, ישראל כ"ץ אמר בטקס: "יש אירועים אשר ההגדרה מעמד היסטורי משקפת בצורה המדויקת ביותר את המשמעות האמיתית שלהם. ברגע החשוב הזה, כולנו יכולים לחוש גאווה רבה בתקדים המצוין כאן היום - זוהי הפעם הראשונה בעולם שבה מערכת יירוט בלייזר רב עוצמה מגיעה לבשלות מבצעית תוך שהיא מבצעת יירוטים רבים בסדרת ניסויים המדמה תרחישים מבצעיים שונים. תודה לכל מי שלקח חלק בהישג המדהים הזה. בזכות המחויבות שלכם אנחנו זוכים היום למעמד ההיסטורי הזה שמשנה את משוואת האיום".

כ"ץ הוסיף: "ההישג האדיר הזה משנה את כללי המשחק ומעביר מסר חשוב לכל אויבינו - גם בזירות קרובות ורחוקות כאחד, אל תנסו אותנו פן תפגעו קשות. כשם שאנחנו חזקים בהגנה אנחנו חזקים גם בהתקפה".

כ"ץ שיגר איום מרומז לאויבנו ואמר: "זהו מסר שמהדהד עד טהרן, צנעא וביירות. נמשיך לעשות את כל שנדרש על מנת לשמור על העליונות הביטחונית והטכנולוגית של ישראל אשר בזכותה נעמוד איתן למול האתגרים שעוד נכונו לנו".

מערכת הלייזר ( צילום: משרד הביטחון )

מנכ"ל משרד הביטחון, אלוף (מיל') אמיר ברעם אמר: ״מסירת מערכת 'אור איתן' ראשונה לחיל האוויר, מתוך רבות נוספות שנמצאות בייצור, מסמלת את השלמת השלב הראשון עם המעבר מפיתוח לייצור סדרתי. זוהי רק תחילת המהפכה הטכנולוגית. לצד הייצור, אנחנו כבר עמוק בפיתוח הדורות הבאים של מערכות ההגנה, ביבשה ובאוויר. מערכת 'אור איתן' היא מהיום שכבה נוספת במערך ההגנה הרב-שכבתי של ישראל. 'אור איתן' צפויה לשפר מאוד את היכולת שלנו להתמודד עם איומים מורכבים ואת המשוואה הכלכלית - עלות היירוט למול מחיר האיום״.

ראש מפא"ת במשרד הביטחון, תא"ל (מיל’) ד"ר דני גולד מסר: ״מערכת 'אור איתן' מצטרפת היום למערך ההגנה האווירית הרב-שכבתי שהוכיח את עצמו בהגנה על מדינת ישראל בשנתיים האחרונות, כנדבך משלים ומשמעותי בהגנה. נמשיך להביא את הפיתוחים המתקדמים בעולם לחזית ולהעצים את היתרון האיכותי והעליונות הטכנולוגית של מדינת ישראל״.

מערכת הלייזר ( צילום: משרד הביטחון )

ראש מו״פ במפא״ת, תא״ל בני אמינוב מסר: ״הופכים חזון לביטחון - מערכת הלייזר 'אור איתן' על שם סרן איתן אוסטר ז"ל, מצטרפת היום כמרכיב נוסף בשכבות ההגנה של מדינת ישראל. יחידת המו"פ במפא"ת תמשיך לפעול במטרה לייצר את נשקי ההפתעה ולשמר את היתרון הטכנולוגי של צה"ל".