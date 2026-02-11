טירוף בטהרן: דגלי ישראל הועלו באש לעיני הנשיא | צפו

טילים בליסטיים וטילי שיוט הוצגו ביום השנה למהפכה האסלאמית באיראן. - צילום: רשתות איראניות טילים בליסטיים וטילי שיוט הוצגו ביום השנה למהפכה האסלאמית באיראן. | צילום: צילום: רשתות איראניות 10 10 0:00 / 0:19 טילים בליסטיים וטילי שיוט הוצגו ביום השנה למהפכה האסלאמית באיראן. ( צילום: רשתות איראניות )

מחזות של שנאה יוקדת בלב טהראן: בשיאו של יום השנה למהפכה האיסלאמית, הפך הביקור הממלכתי של הנשיא פזשכיאן למפגן שטנה ברוטלי. אל מול המצלמות ולעיני הצמרת האיראנית, הועלו באש דגלי ישראל וארצות הברית, בזמן שהמונים משולהבים דורכים עליהם בטירוף. בזמן שהעולם מדבר על דיפלומטיה, הרחוב האיראני בוער בשנאה – והנשיא "המתון" עומד מנגד וצופה.

אירועי ההפגנות באיראן - צילום: מהרשתות באיראן אירועי ההפגנות באיראן | צילום: צילום: מהרשתות באיראן 10 10 0:00 / 0:17 אירועי ההפגנות באיראן ( צילום: מהרשתות באיראן )

טירוף בכיכרות: הנשיא פזשכיאן בלב המהומה האירוע המרכזי בטהרן לא הותיר מקום לספק לגבי הכיוון של המשטר. מדובר באירוע חריג שבו נשיא איראן נותן חסות מלאה למפגני שנאה קיצוניים. בתיעודים המצמררים מהמקום נראים המפגינים כשהם מבצעים "וידוא הריגה" לדגלי המערב, דורכים עליהם ומציתים אותם באש גלויה, כחלק מטקס דתי-לאומני שמטרתו להעביר מסר ברור לירושלים ולוושינגטון. התמסרות למען המהפכה: תיעוד ההצתות המפגינים הציגו התמסרות קיצונית לערכי המהפכה, כשהם מקיפים את הנשיא וזועקים קריאות קרב. הצתת הדגלים הפכה לאקורד הסיום של הצעדה, כשעשן שחור מיתמר מעל המוני המשתתפים. לסיכום – השנאה לישראל נותרה הלב הפועם של איראן.