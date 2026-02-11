כיכר השבת
מופע של שנאה

טירוף בטהרן: דגלי ישראל הועלו באש לעיני הנשיא | צפו

אש בטהרן: דגלי ישראל וארה"ב הועלו באש ביום השנה למהפכה האיסלאמית. בתיעוד דרמטי נראים המוני איראנים דורכים על הדגלים בנוכחות הנשיא פזשכיאן. מפגן שנאה ברוטלי שמזעזע את המערב. צפו בתיעוד המלא (בעולם)

1תגובות
טילים בליסטיים וטילי שיוט הוצגו ביום השנה למהפכה האסלאמית באיראן.
טילים בליסטיים וטילי שיוט הוצגו ביום השנה למהפכה האסלאמית באיראן.| צילום: צילום: רשתות איראניות
טילים בליסטיים וטילי שיוט הוצגו ביום השנה למהפכה האסלאמית באיראן. (צילום: רשתות איראניות)

מחזות של שנאה יוקדת בלב טהראן: בשיאו של יום השנה למהפכה האיסלאמית, הפך הביקור הממלכתי של הנשיא פזשכיאן למפגן שטנה ברוטלי. אל מול המצלמות ולעיני הצמרת האיראנית, הועלו באש דגלי ישראל ו, בזמן שהמונים משולהבים דורכים עליהם בטירוף. בזמן שהעולם מדבר על דיפלומטיה, הרחוב האיראני בוער בשנאה – והנשיא "המתון" עומד מנגד וצופה.

אירועי ההפגנות באיראן
אירועי ההפגנות באיראן| צילום: צילום: מהרשתות באיראן
אירועי ההפגנות באיראן (צילום: מהרשתות באיראן)

טירוף בכיכרות: הנשיא פזשכיאן בלב המהומה

האירוע המרכזי בטהרן לא הותיר מקום לספק לגבי הכיוון של המשטר. מדובר באירוע חריג שבו נשיא נותן חסות מלאה למפגני שנאה קיצוניים. בתיעודים המצמררים מהמקום נראים המפגינים כשהם מבצעים "וידוא הריגה" לדגלי המערב, דורכים עליהם ומציתים אותם באש גלויה, כחלק מטקס דתי-לאומני שמטרתו להעביר מסר ברור לירושלים ולוושינגטון.

התמסרות למען המהפכה: תיעוד ההצתות

המפגינים הציגו התמסרות קיצונית לערכי המהפכה, כשהם מקיפים את הנשיא וזועקים קריאות קרב. הצתת הדגלים הפכה לאקורד הסיום של הצעדה, כשעשן שחור מיתמר מעל המוני המשתתפים.

לסיכום – השנאה לישראל נותרה הלב הפועם של איראן.

נשיא איראן בתהלוכה
נשיא איראן בתהלוכה| צילום: צילום: מהרשתות הערביות
נשיא איראן בתהלוכה (צילום: מהרשתות הערביות)
בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.



1
זה בדיחה לעשות עם אנשים כאלה הסכמים, שאין ערך אנושי: שום דבר לא שווה כלום
בני

