( צילום: תיעוד מבצעי מד"א )

אירוע קשה בשומרון: צעיר כבן 20 נפצע היום (ראשון) באורח קשה בצומת גית' בשומרון, סמוך ליישוב קדומים. הוא פונה על ידי חובשים ופרמדיקים של ארגוני החירום שהגיעו לזירה, כשחבלה בראשו.

זה קרה מעט לאחר השעה 16:00 אחר הצהרים. לפי דיווחים ראשונים עולה כי מדובר ככל הנראה בניסיון לפיגוע דריסה שהיה במקום. רכב ובו פלסטיני התנגש ברכב ובו ישראלים. הישראלים שנכחו באזור, כח צה"ל, פתחו בירי לעבר הרכב. נבדק אם כתוצאה מהירי הזה נפצע קשה גם הצעיר בן ה-20. צה"ל התייחס לפיגוע ומסר: "בהמשך לדיווח הראשוני על פיגוע במרחב צומת ג׳ית, כוחות הביטחון חיסלו מחבל שביצע פיגוע דריסה בנקודה. כוחות צה"ל מחטיבת שומרון קפצו למרחב לביצוע סריקות".

( צילום: הצלה ללא גבולות )

( צילום: הצלה ללא גבולות )

( צילום: הצלה ללא גבולות )

שמוליק אגסי ראש סניף לב השומרון באיחוד הצלה מסר: "הענקנו סיוע רפואי ראשוני בזירה לצעיר שבשלב זה מצבו מוגדר קשה. כמו כן הענקנו סיוע למספר נפגעי חרדה עקב אופי האירוע ושמיעת קולות הירי".

ממד"א נמסר: "בשעה 16:02 התקבל דיווח במוקד 101 של מד"א במרחב ירקון על פצוע סמוך לצומת ג'ית. מדיווח ראשוני בלבד! חובשים ופראמדיקים של מד"א מעניקים במקום טיפול רפואי לצעיר כבן 20 במצב קשה עם חבלה בראשו".