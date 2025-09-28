כיכר השבת
הטרור מרים את ראשו

פיגוע בשומרון: משאית התנגשה ברכב, המחבל חוסל | צעיר כבן 20 נפצע קשה - נבדק אם מידי דו"צ

חשד לפיגוע דריסה בצומת ג'ית בשומרון; מהמקום פונה צעיר ישראלי במצב קשה, עם חבלה בראש | נבדק עם נפצע מירי דו צדדי במהלך ניסיונות הכוח לנטרל את המחבל | צה"ל: מחבל שביצע פיגוע דריסה - חוסל, כוחות מבצעים סריקות (ביטחון ארץ)

(צילום: תיעוד מבצעי מד"א)

אירוע קשה בשומרון: צעיר כבן 20 נפצע היום (ראשון) באורח קשה בצומת גית' בשומרון, סמוך ליישוב קדומים. הוא פונה על ידי חובשים ופרמדיקים של ארגוני החירום שהגיעו לזירה, כשחבלה בראשו.

זה קרה מעט לאחר השעה 16:00 אחר הצהרים. לפי דיווחים ראשונים עולה כי מדובר ככל הנראה בניסיון ל דריסה שהיה במקום. רכב ובו פלסטיני התנגש ברכב ובו ישראלים.

הישראלים שנכחו באזור, כח צה"ל, פתחו בירי לעבר הרכב. נבדק אם כתוצאה מהירי הזה נפצע קשה גם הצעיר בן ה-20.

צה"ל התייחס לפיגוע ומסר: "בהמשך לדיווח הראשוני על פיגוע במרחב צומת ג׳ית, כוחות הביטחון חיסלו מחבל שביצע פיגוע דריסה בנקודה. כוחות צה"ל מחטיבת שומרון קפצו למרחב לביצוע סריקות".

(צילום: הצלה ללא גבולות)
(צילום: הצלה ללא גבולות)
(צילום: הצלה ללא גבולות)

שמוליק אגסי ראש סניף לב השומרון באיחוד הצלה מסר: "הענקנו סיוע רפואי ראשוני בזירה לצעיר שבשלב זה מצבו מוגדר קשה. כמו כן הענקנו סיוע למספר נפגעי חרדה עקב אופי האירוע ושמיעת קולות הירי".

ממד"א נמסר: "בשעה 16:02 התקבל דיווח במוקד 101 של מד"א במרחב ירקון על פצוע סמוך לצומת ג'ית. מדיווח ראשוני בלבד! חובשים ופראמדיקים של מד"א מעניקים במקום טיפול רפואי לצעיר כבן 20 במצב קשה עם חבלה בראשו".

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבארץ:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר