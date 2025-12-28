אחרי ההפגנות המתרבות בחודשים האחרונים ברקע משבר גיוס החרדים, מתארגנת מחאה של תושבים מהערים הסמוכות לבני ברק - והיא צפויה לצאת לדרך בסוף השבוע ועשויה לגרום לכאב ראש לתושבי בני ברק בפרט ולנוסעים לערים החרדיות בכלל.

בשעות האחרונות החלה התארגנות של נהגים שיסעו באיטיות בכניסה לעיר בני ברק. במודעה שפרסמו המארגנים כתבו: "המשטרה פשטה את הרגל. יש רק דרך אחת להפסיק את חסימות גהה - חוסמים את בני ברק ביום שישי, נסיעה איטית בדרכי גישה".

בתמונות מתוך קבוצת ווטסאפ ייעודית לכך, תחת השם "מסע בכביש גהה לקראת שבת", נכתב כי "מטרתנו לייצר שיירה ביום שישי בצהריים כדי לגרום לפקקים בכביש גהה בכל שבוע בו ייחסם הכביש על ידי חרדים. הפקק יגרום לקשיים בכניסה לבני ברק שמאופיינת ביום שישי בתנועת חרדים רבים".

כידוע לכל, ימי שישי בעיר בני ברק העמוסה בשגרה צפופים ולחוצים יותר בפרט בשעון החורף אז השבת נכנסת מוקדם יותר, ציבור הנוסעים החרדים בתחבורה הציבורית ברובו נוסע לריכוזים החרדיים הבולטים בירושלים, מודיעין עילית, בית שמש ואלעד ומהריכוזים החרדים לבני ברק.