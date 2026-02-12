כיכר השבת
המגפה השקטה שמזעזעת את ישראל והריאיון של מאי גולן 

מי השר שרוצה "להחליף את העם"? מהו המספר הבלתי נתפס של גופות שנמצאו השנה במצב ריקבון, ואיך קשורה "אינתיפאדת מאי גולן" למאבק בתקציבי המגזר? אלי גוטהלף ויוסי עבדו עושים לכם סדר בתוכנית סוערת במיוחד (כיכר FM)

השרה מאי גולן בראיון עם יוסי עבדו (צילום: כיכר השבת )
"המגפה השקטה": 213 איש מתו בבדידות בשנת 2025

התוכנית נפתחה בשיחה מצמררת עם ישראל חסיד, דובר זק"א, על נתון שצריך להדיר שינה מעיני כל אזרח. בשנת 2025 לבדה, אותרו 213 גופות במצב ריקבון ברחבי הארץ – עלייה של כ-8% מהשנה הקודמת.

"זה לא רק זקנים עריריים", חשף חסיד בראיון. "אנחנו מוצאים אנשים בשנות ה-30 וה-40 לחייהם. זה קורה בלב בני ברק, ברחוב הרב שך, ולא רק בשוליים. אנשים פשוט מתים בביתם ואף אחד לא יודע, עד שהריח מגיע למסדרון".

חסיד קרא לציבור לא להסתמך רק על הרשויות אלא לגלות ערבות הדדית: "דפיקה אחת על הדלת של השכן המבוגר יכולה להיות ההבדל בין חיים למוות, או לפחות למנוע ביזיון המת נורא".

הריאיון עם השרה מאי גולן
הריאיון עם השרה מאי גולן | צילום: תחקיר והגשה: יוסי עבדו, צילום: כיכר השבת, עריכה: דוד והבה, ניהול מחלקת מדיה: ידידה כהן
הריאיון עם השרה מאי גולן (תחקיר והגשה: יוסי עבדו, צילום: כיכר השבת, עריכה: דוד והבה, ניהול מחלקת מדיה: ידידה כהן)

ההתפוצצות של מאי גולן: "אהוד ברק פסיכופת"

בחלקו השני של השידור, הביא העיתונאי יוסי עבדו קטעים בלעדיים מראיון ראשון מזה שלוש שנים עם השרה לשוויון חברתי, מאי גולן. גולן, הידועה בסגנונה הישיר, לא חסכה בביקורת על בכירי המערכת הפוליטית והבטחונית.

נקודות השיא מהראיון של יוסי עבדו עם מאי גולן:

  • המתקפה על אהוד ברק: בעקבות חשיפת הקלטות אפשטיין, גולן תקפה בחריפות את ראש הממשלה לשעבר וכינתה אותו בביטויים קשים, תוך שהיא מאשימה אותו בניסיון "לייבא עם אחר" במקום המזרחים והשורדים.
  • האזהרה מהשב"כ: גולן חשפה כי הזהירו אותה מפני "אינתיפאדת מאי גולן" אם תעצור תקציבים המועברים לרשויות הערביות, שלטענתה משמשים בחלקם להתחמשות בלתי חוקית.
  • נפתלי בנט: השרה הגדירה את ראש הממשלה לשעבר כמי ש"מוכר את המדינה" בשביל שאיפות אישיות.

בין פוליטיקה לפנימיות: הצד שלא הכרתם בשרה

לצד הביקורת הפוליטית הנוקבת, עבדו שיתף בתחושותיו מהמפגש בלשכת השרה. הוא תיאר דמות המחוברת עמוקות למסורת ישראל, לומדת את כתבי הרב קוק וספר הזוהר, ומחזיקה קמעות וספרי קודש על שולחנה.

"יש פה תופעה מעניינת בכנסת", סיכם עבדו, "חברות כנסת כמו מאי גולן וקטי שטרית שיושבות עם ספר 'חפץ חיים' ולומדות שמירת הלשון. אולי זה הספר שכל נבחרי הציבור שלנו צריכים לשנן עכשיו".

1
מאי גולן אישה מיוחדת. נכס לעמ"י בכנסת ישראל
נועה

