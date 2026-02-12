המגפה השקטה שמזעזעת את ישראל והריאיון של מאי גולן 

השרה מאי גולן בראיון עם יוסי עבדו ( צילום: כיכר השבת )

"המגפה השקטה": 213 איש מתו בבדידות בשנת 2025

"על דברים כאלה אני לא פותח חקירה": הוגשה תלונה נגד היועמ"ש לשעבר משה בשן | 11.02.26 התוכנית נפתחה בשיחה מצמררת עם ישראל חסיד, דובר זק"א, על נתון שצריך להדיר שינה מעיני כל אזרח. בשנת 2025 לבדה, אותרו 213 גופות במצב ריקבון ברחבי הארץ – עלייה של כ-8% מהשנה הקודמת. "זה לא רק זקנים עריריים", חשף חסיד בראיון. "אנחנו מוצאים אנשים בשנות ה-30 וה-40 לחייהם. זה קורה בלב בני ברק, ברחוב הרב שך, ולא רק בשוליים. אנשים פשוט מתים בביתם ואף אחד לא יודע, עד שהריח מגיע למסדרון". חסיד קרא לציבור לא להסתמך רק על הרשויות אלא לגלות ערבות הדדית: "דפיקה אחת על הדלת של השכן המבוגר יכולה להיות ההבדל בין חיים למוות, או לפחות למנוע ביזיון המת נורא".

הריאיון עם השרה מאי גולן

ההתפוצצות של מאי גולן: "אהוד ברק פסיכופת"

בחלקו השני של השידור, הביא העיתונאי יוסי עבדו קטעים בלעדיים מראיון ראשון מזה שלוש שנים עם השרה לשוויון חברתי, מאי גולן. גולן, הידועה בסגנונה הישיר, לא חסכה בביקורת על בכירי המערכת הפוליטית והבטחונית.

נקודות השיא מהראיון של יוסי עבדו עם מאי גולן:

המתקפה על אהוד ברק: בעקבות חשיפת הקלטות אפשטיין, גולן תקפה בחריפות את ראש הממשלה לשעבר וכינתה אותו בביטויים קשים, תוך שהיא מאשימה אותו בניסיון "לייבא עם אחר" במקום המזרחים והשורדים.

בעקבות חשיפת הקלטות אפשטיין, גולן תקפה בחריפות את ראש הממשלה לשעבר וכינתה אותו בביטויים קשים, תוך שהיא מאשימה אותו בניסיון "לייבא עם אחר" במקום המזרחים והשורדים. האזהרה מהשב"כ: גולן חשפה כי הזהירו אותה מפני "אינתיפאדת מאי גולן" אם תעצור תקציבים המועברים לרשויות הערביות, שלטענתה משמשים בחלקם להתחמשות בלתי חוקית.

גולן חשפה כי הזהירו אותה מפני "אינתיפאדת מאי גולן" אם תעצור תקציבים המועברים לרשויות הערביות, שלטענתה משמשים בחלקם להתחמשות בלתי חוקית. נפתלי בנט: השרה הגדירה את ראש הממשלה לשעבר כמי ש"מוכר את המדינה" בשביל שאיפות אישיות.

בין פוליטיקה לפנימיות: הצד שלא הכרתם בשרה

לצד הביקורת הפוליטית הנוקבת, עבדו שיתף בתחושותיו מהמפגש בלשכת השרה. הוא תיאר דמות המחוברת עמוקות למסורת ישראל, לומדת את כתבי הרב קוק וספר הזוהר, ומחזיקה קמעות וספרי קודש על שולחנה.

"יש פה תופעה מעניינת בכנסת", סיכם עבדו, "חברות כנסת כמו מאי גולן וקטי שטרית שיושבות עם ספר 'חפץ חיים' ולומדות שמירת הלשון. אולי זה הספר שכל נבחרי הציבור שלנו צריכים לשנן עכשיו".