תיעוד מזעזע של השוטר מכה את הצעיר החרדי ( צילום: פרסום לפי סעיף 27א )

ערב קשה ועמוס בבני ברק ובצירים המובילים אליה: עימותים קשים ותמונות מזעזעות של אלימות משטרתית נרשמו היום (ראשון) במהלך הפגנת 'הפלג הירושלמי' בצומת גבעת שמואל. המוחים, שיצאו לרחובות בעקבות מעצרם של תלמידי ישיבות המוגדרים כעריקים, נתקלו ביד קשה של כוחות הביטחון.

התיעוד שמרעיד את הרשת בעוד המשטרה הכריזה על ההפגנה כבלתי חוקית ופעלה לפינוי הציר, תיעוד שהתפרסם מהמקום הותיר את הציבור החרדי מזועזע. בסרטון נראה שוטר כשהוא סוטר בעוצמה לילד צעיר ששהה במקום, חונק אותו ומטיח אותו אל הקרקע ללא רחם. בעקבות הסערה הציבורית, מיהר המפכ"ל רנ"צ דני לוי להורות על תחקיר מידי ועל הרחקתו של השוטר מפעילות מבצעית עד לבירור האירוע.

הוראת רבני הציבור: "צאו לרחובות" המחאה הוצתה בעקבות מעצרם של מספר בני ישיבות, מה שהוביל להוראה חריגה של מנהיג הציבור, הגאון רבי עזריאל אויערבך שליט"א, שהורה לתלמידיו מכל רחבי הארץ לצאת ולחסום את הכבישים באזור בני ברק. "לא נשלים עם ציד בני הישיבות", קראו המפגינים, שחלקם אף הטיחו מילים קשות בשוטרים לנוכח האלימות שהופגנה כלפיהם.

לפי הודעת המשטרה, שלושה מפגינים נעצרו בחשד להפרת הסדר לאחר שסירבו להתפנות מהכביש וחסמו את תנועת כלי הרכב. זהו השבוע השני ברציפות שבו כביש 4 הופך לזירת קרב בין המשטרה לבין המוחים כנגד חוק הגיוס ומעצר העריקים.

הציבור החרדי כולו ממתין לראות האם מח"ש תמצה את הדין עם השוטר האלים, בפרשה שמצטרפת לשורה ארוכה של טענות על אלימות מופרזת נגד המגזר.