כיכר השבת
המפכ"ל הורה על חקירה

תיעוד מזעזע: שוטר סוטר וחונק חרדי בהפגנת 'הפלג' בבני ברק; המפכ"ל הורה על הרחקה מיידית

סערה וזעזוע: עימותים קשים בצומת גבעת שמואל בהפגנת 'הפלג הירושלמי' נגד מעצר עריקים. תיעוד מחריד שפורסם מהמקום מציג שוטר חונק וסוטר לילד חרדי צעיר; המפכ"ל הורה על הרחקתו המיידית של השוטר מפעילות | הגר"ע אויערבך הורה לתלמידיו לחסום צירים מרכזיים בכל רחבי הארץ (בארץ, חרדים)

19תגובות
תיעוד מזעזע של השוטר מכה את הצעיר החרדי (צילום: פרסום לפי סעיף 27א)

ערב קשה ועמוס בבני ברק ובצירים המובילים אליה: עימותים קשים ותמונות מזעזעות של אלימות משטרתית נרשמו היום (ראשון) במהלך הפגנת 'הפלג הירושלמי' בצומת גבעת שמואל. המוחים, שיצאו לרחובות בעקבות מעצרם של תלמידי ישיבות המוגדרים כעריקים, נתקלו ביד קשה של .

התיעוד שמרעיד את הרשת בעוד המשטרה הכריזה על ההפגנה כבלתי חוקית ופעלה לפינוי הציר, תיעוד שהתפרסם מהמקום הותיר את הציבור החרדי מזועזע. בסרטון נראה שוטר כשהוא סוטר בעוצמה לילד צעיר ששהה במקום, חונק אותו ומטיח אותו אל הקרקע ללא רחם. בעקבות הסערה הציבורית, מיהר המפכ"ל רנ"צ דני לוי להורות על תחקיר מידי ועל הרחקתו של השוטר מפעילות מבצעית עד לבירור האירוע.

הוראת רבני הציבור: "צאו לרחובות" המחאה הוצתה בעקבות מעצרם של מספר בני ישיבות, מה שהוביל להוראה חריגה של מנהיג הציבור, הגאון רבי עזריאל אויערבך שליט"א, שהורה לתלמידיו מכל רחבי הארץ לצאת ולחסום את הכבישים באזור בני ברק. "לא נשלים עם ציד בני הישיבות", קראו המפגינים, שחלקם אף הטיחו מילים קשות בשוטרים לנוכח האלימות שהופגנה כלפיהם.

לפי הודעת המשטרה, שלושה מפגינים נעצרו בחשד להפרת הסדר לאחר שסירבו להתפנות מהכביש וחסמו את תנועת כלי הרכב. זהו השבוע השני ברציפות שבו כביש 4 הופך לזירת קרב בין המשטרה לבין המוחים כנגד חוק הגיוס ומעצר העריקים.

הציבור החרדי כולו ממתין לראות האם מח"ש תמצה את הדין עם השוטר האלים, בפרשה שמצטרפת לשורה ארוכה של טענות על אלימות מופרזת נגד המגזר.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (86%)

לא (14%)

0 תגובות

17
איך הרבנים וההורים שולחים הבנים לכאלו מקומות
יהודי
16
סטאמר צדקו
חיים
15
שוטר רוצח
חוצניק
14
פשוט מזעזע בקפלן הם לא עשו חצי אחוז מזה
אבי
13
לאחר שהבחור כבר היה על הרצפה, השוטר הרים אותו וסובב לו את הגולגולת באזור המפרקת, זו תנועה שעושים באומנויות לחימה לשבור מפרקת ולהרוג, זה הכי מסוכן שיש, השוטר הזה לא פחות מרוצח. על התנועה הזו הוא צריך לשבת מאסר עולם על סעיף 'נסיון הריגה'.
המגיב
זה ענין של זמן עד שהאסון יקרה ואז נשמע את כל הרבנים מספידים מה יהיה להם להגיד שלחנו אותם למות??
ר.
12
בגלל זה בדיוק כל גדולי הדור אמרו לא לצאת להפגנות.
יוני
11
צריך להשים את השוטר הזה בצינוק לכל ימי חייו .
חן
נכון מאוד בלי ציניות ואיתו ביחד את האבא המפגר של הילד שהרשה לו להתקרב לאזור
חנטריש
10
נורא ואיום פשוט דיקטטורה
דמוקרט
9
שוטר זבל. גבר על חרדים. בוא נראה אותך בקפלן או באום אל פאחם
דוד
8
שלא תדע מה הצנזורה מצנזרת
זה כלום
7
ממש לא מזעזע. זה מה שמגיע לחוסמי כבישים אלימים. פושעים וגזלנים שאין להם כפרה. מנהיגי הציבור מתנגדים בתוקף להתנהלות הגועלית הזו.
יוסי
6
נבלה סרוחה עוד רגע ושבר לו את המפרקת
אני
5
הבחור יכל לגמור באישפוז אני מציע שהרבנים ששולחים את הילדים האלו ישלחו את הילדים שלהם לחטוף מכות או שיצאו מהבית מדרש וימחו בעצמם כשיקרה אסון אל תגידו אנחנו לא אשמים
ר
4
שוטרים פחדנים בקפלן לא היו מעזים לעשות כך
אלי
3
מדוע ילדים מסתובבים בהפגנות? תשאירו אותם בבית! חיבים להחליט על גיל מנימום ומוסדות החינוך יאכפו זאת בצורה חזקה ביותר.
השפוי
2
הוא יצא לחופשה לידה בתשלום ויחזור בגדול בחסות השר המיוחד
כן כן
1
גג שלושה ימים ויקירנו השוטר חוזר לשגרה
שיטת הדלת המסתובבת מכירים?

