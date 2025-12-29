סגירת מעגל מרגשת: שורד השבי מתן צנגאוקר התארס אמש (ראשון) עם שורדת השבי אילנה גריצ'ווסקי.

עינב צנגאוקר, אימו של מתן, שעמדה בראש המאבק הציבורי למען שחרורו, חשפה את דבר האירוסים הלילה וכתבה בחשבון ה-X שלה: "תמונת הניצחון שלי. אילנה & מתן".

מתן שוחרר מהשבי בעסקה האחרונה, 738 ימים לאחר שנחטף מביתו בקיבוץ ניר עוז. אילנה שוחררה מהשבי בעסקה הראשונה לאחר למעלה מ-50 ימים בשבי חמאס.

כזכור, שורד השבי מתן צנגאוקר, הגיע בחודש שעבר לתפילה ב"אוהל" - מקום ציונו של הרבי מליובאוויטש זי"ע ברובע קווינס. מתן קרא תהלים במקום, וקודם לכן גם בירך "הגומל" בהתרגשות.