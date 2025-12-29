כיכר השבת
שלושה חודשים אחרי השחרור

"תמונת הניצחון" | שורדי השבי מתן צנגאוקר ואילנה גריצ'ווסקי התארסו

שלושה חודשים לאחר ששוחרר משבי ארגון הטרור חמאס, שורד השבי מתן צנגאוקר התארס אמש עם שורדת השבי אילנה גריצ'ווסקי (בארץ)

4תגובות
מתן צנגאוקר (צילום: Miriam Alster/Flash90)

סגירת מעגל מרגשת: שורד השבי מתן צנגאוקר התארס אמש (ראשון) עם שורדת השבי אילנה גריצ'ווסקי.

עינב צנגאוקר, אימו של מתן, שעמדה בראש המאבק הציבורי למען שחרורו, חשפה את דבר האירוסים הלילה וכתבה בחשבון ה-X שלה: "תמונת הניצחון שלי. אילנה & מתן".

מתן שוחרר מהשבי בעסקה האחרונה, 738 ימים לאחר שנחטף מביתו בקיבוץ ניר עוז. אילנה שוחררה מהשבי בעסקה הראשונה לאחר למעלה מ-50 ימים בשבי חמאס.

כזכור, שורד השבי מתן צנגאוקר, הגיע בחודש שעבר לתפילה ב"אוהל" - מקום ציונו של הרבי מליובאוויטש זי"ע ברובע קווינס. מתן קרא תהלים במקום, וקודם לכן גם בירך "הגומל" בהתרגשות.

4
מרגש מרגש
וואוו
3
מזל הלוואי ולא ילכו בדרך ״האמא הבריאה ״ ויזכו להקים בית יהודי בישראל.
בני
2
אין בקשר של איסור שום שמחה או ניצחון!!!!
יהודי
1
מזל טוב ובבקשה את המילה עינב למחוק מהדיווח זה עושה לא טוב בלב
אלי

