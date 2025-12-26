פיגוע קשה בצפון הארץ: אביב מאור הי"ד צעירה בת 19 נרצחה ביום שישי בדקירה סמוך לקיבוץ תל יוסף שבעמק המעיינות, לאחר שמחבל – שוהה בלתי חוקי פלסטיני – דרס למוות את שמשון מרדכי הי"ד בן 68 בעיר בית שאן ופצע נער בן 16 באורח קל.

המחבל נמלט ברכב, המשיך לעבר עפולה ונוטרל לבסוף על ידי עובר אורח בצומת המעונות. הוא פונה לבית החולים במצב בינוני. מפכ״ל המשטרה רנ״צ דני לוי הגיע לזירות.

מסע הרצח החל בבית שאן. ברחוב השומרון בעיר הוזעקו חובשים ופרמדיקים של מד״א לאחר שגבר בן 68 נפגע מרכב. הצוותים ביצעו פעולות החייאה אך נאלצו לקבוע את מותו.

זמן קצר לאחר מכן, ברחוב יעקב מכלוף בעיר, נדרס נער בן 16 ונפצע באורח קל; הוא פונה לבית החולים העמק ולאחר מכן המשיך המחבל וליד עין חרוד רצח את אביב מאור הי"ד ופצע גבר באורח בינוני - ונתפס סמוך לעפולה.

במד"א תיארו את השתלשלות הפיגוע: "בשעה 12:18 התקבל דיווח במוקד 101 של מד״א במרחב גלבוע על נער בן 16 שנפגע מרכב ברחוב יעקב מכלוף בבית שאן, חובשים ופראמדיקים של מד"א העניקו טיפול רפואי ופינו לבי"ח העמק נער בן 16 במצב קל עם חבלות בגפיים. כ-6 דקות לאחר מכאן (בשעה 12:24) התקבל דיווח נוסף במוקד 101 של מד"א על גבר מחוסר הכרה ברחוב השומרון בבית שאן".

"לאחר ביצוע פעולות החייאה", מסרו במד"א: "חובשים ופראמדיקים של מד״א קבעו את מותו של הפצוע, גבר בן 68 שנפגע מרכב וסבל מחבלה קשה בחזה. בשעה 12:31, התקבל במוקד 101 של מד"א דיווח על צעירה שנדקרה בכביש 71 סמוך לתל יוסף, לאחר בדיקות רפואיות, רופא מד"א קבע במקום את מותה של צעירה בת 18. בשעה 12:45 התקבל דיווח במוקד 101 של מד"א על פצוע בצומת מעונות בכניסה לעפולה שפונה לבי"ח במצב קל, באותה הזירה נוטרל המחבל".

חובש רפואת חירום במד"א דניאל מוסאי סיפר: "כשהגענו לזירה ראינו את הנער יושב בתוך רכב כשהוא בהכרה וסובל מחבלות בגפיים. אזרחים שהיו במקום סיפרו לנו שהוא נפגע מרכב שברח והם סייעו לו ברגעים הראשונים. העברנו אותו לאמבולנס והוא פונה לבית החולים כשמצבו קל. ממש באותם הרגעים קיבלו דיווח על פצוע מחוסר הכרה ברחוב סמוך. מיד הגעתי אליו וראיתי גבר בן 68 שוכב בצד הדרך כשהוא סובל מחבלה קשה בחזה. יחד עם צוות ניידת טיפול נמרץ הענקנו לו טיפול רפואי וביצענו פעולות החייאה אבל הפציעה שלו הייתה אנושה ונאלצנו לקבוע את מותו בשטח".

פראמדיק מד"א דניאל טויטו, סיפר: "קיבלנו דיווח על מספר אירועים בגזרת בית שאן, הגעתי לרחוב השומרון וראיתי גבר בן 68 שוכב כשהוא מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה. מיד ביצעתי פעולות החייאה שכללו עיסויים והנשמות כשבסופן נאלצנו לצערנו לקבוע את מותו".

פראמדיק מד"א לידור כהן וחובש בכיר במד"א אביעד עמר, סיפרו: "ראינו נער בן 16 שוכב על המדרכה כשהוא סובל מחבלות בגפיים תחתונות, הוא ועוברי אורח סיפרו לנו שהוא נפגע מרכב. הענקנו לו טיפול רפואי ופינינו אותו באמבולנס מד"א לבית החולים כשמצבו קל והוא בהכרה מלאה".

רופא מד"א ד"ר רביד פיטרו ופראמדיק מד"א פאדי טנטורי סיפרו: "הפצועה שכבה בצד הדרך מעבר לגדר ההפרדה כשהיא מחוסרת הכרה וסובלת מפציעות חודרות בגופה. הענקנו לה טיפול רפואי אבל מצבה היה קריטי ונאלצנו לקבוע את מותה".