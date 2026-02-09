כיכר השבת
קיצוני תכנן להתיז גז פלפל על האדמו"ר מקרלין: הפרטים המזעזעים

קנאי נתפס כשבגופו גז פלפל אותו תכנן להתיז לעבר האדמו"ר מקרלין | מוקדם יותר הבוקר קבוצת קיצוניים משולי המחנה החרדי חיללו שם שמיים, כאשר תקפו בביזיון את האדמו"ר (חרדים)

רכבו של האדמו"ר מקרלין סטולין הבוקר (צילום: באדיבות המצלם)

על פי דיווח של העיתונאי יואלי ברים, קנאי נתפס כשבגופו גז פלפל אותו תכנן להתיז לעבר האדמו"ר מקרלין. על פי הדיווח, המשטרה שחררה אותו ולא החרימה את גז הפלפל.

כזכור, מוקדם יותר הבוקר קבוצת קיצוניים משולי המחנה החרדי חיללו שם שמיים, כאשר תקפו בבזיון את האדמו"ר מקרלין סטולין, מגדולי מנהיגי היהדות החרדית בארה"ק, בעת שהגיע לאזור גוש 80 בעיר להשתתף בשמחת ברית לבן אחד מחסידיו.

הקיצוניים, המוחים על מעורבותו של האדמו"ר להסדרת מסלולי גיוס מותאמים לציבור החרדי, המתינו לאדמו"ר ומילאו את רכבו בביצים, קטשופ וחפצים שונים.

למרבה הנס והסייעתא דשמיא, האדמו"ר עצמו לא נפגע מההתקפה הברוטלית, אך הנזק לרכב היה ניכר.

למרות הביזיון הנורא, האדמו"ר הורה לחסידיו - כפי שהוא מורה זה עשרות בשנים, למלא פיהם מים ולא להגיב בשום צורה למחרפים. בעולם החסידות ומחוצה לו נשמעו הבוקר גינויים חריפים על הפגיעה בכבוד התורה ובאחד מגדולי המנהיגים בדורנו.

כיכר השבת
