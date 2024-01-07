במהלך נסיעה בכביש 375, התפתח סכסוך בין נהגים שבמהלכו עצר אחד מהם את רכבו, ניגש לרכב משפחתי וריסס לעבר יושביו גז פלפל - האב, האם, הסבתא ותינוק בן 4 חודשים - נפגעו | הנהג המרסס נעצר וזה מה שהתגלה (משטרה)
המאבק נגד חנויות הסלולר - ללא תעודות הכשר בריכוזים החרדיים: שני רעולי פנים בלבוש חסידי, פרצו לחנות סלולר בירושלים, שפכו בואש מסריח על הרצפה וריססו את המוכר עם גז פלפל. המוכר נזקק לטיפול רפואי | המשטרה פתחה במצוד אחר החשודים, אך יותר מ-16 שעות לאחר המקרה אין עדיין קצה חוט | צפו בתגובת המוכר (חדשות חרדים)
קטין שביקש הנחה של חצי ש"ח בחנות לממכר אוכל לשבת בירושלים, סורב ובתגובה ריסס גז פלפל • כאשר חזר למקום, המוכר היכה אותו, שבר לו את ארובת העין ופגיעה בשריר העין • מעצרו של המוכר הוארך, והוא טוען כי הקטינים מתנהלים כמו כנופיה מקומית, ואיימו עליו בסכין (חדשות)
פורע ניסה לפתוח את דלת הנהג והחל להתיז גז פלפל מטווח אפס על הבחורים. מהצד השני, ערבי אחר ניפץ בעזרת לום את חלון הרכב, שהתנפץ. הבחורים הצליחו להימלט • החשודים במעשה שוחררו בטענה כי לא מדובר בתקיפה "על רקע גזעני" (משפט)