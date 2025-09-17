בשבוע האחרון, במהלך נסיעה בכביש 375, התפתח סכסוך בין נהגים שבמהלכו עצר אחד מהם את רכבו במרכז הנתיב, ניגש לרכב משפחתי שנסע מאחוריו וריסס לעבר יושביו גז פלפל. כתוצאה מכך נפגעו האב, האם, הסבתא והתינוק בן 4 חודשים שישב ברכב.

בעקבות הריסוס סבלו יושבי הרכב מחנק, שיעול וצריבה בעיניים, איבוד ראייה זמני ונזקקו לטיפול רפואי. בני המשפחה נאלצו לצאת מהרכב שעמד במרכז הכביש, תוך סיכון חייהם מול תנועת כלי הרכב החולפים.

הנהג המרסס נעצר לחקירה בתחנת מטה יהודה, במהלך החקירה עלה כי לנאשם עבר פלילי רלוונטי בעבירות אלימות ותעבורה. עם סיום החקירה, אתמול הוגש נגדו כתב אישום ע״י יחידת התביעות ירושלים המייחס לו שורת עבירות, בניהן: תקיפה הגורמת חבלה של ממש, איומים, נהיגה בקלות ראש וחציית קו הפרדה רצוף.

יחד עם כתב האישום, הגישה התביעה גם בקשה למעצרו של הנאשם עד תום ההליכים, בשל מסוכנותו ונוכח עברו הפלילי. במשטרה מדגישים כי מדובר במקרה חמור של אלימות ובריונות בכביש, וכי המשטרה תפעל בנחישות למצות את הדין עם מי שמסכנים את משתמשי הדרך ופוגעים בביטחון הציבור.