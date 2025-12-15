כיכר השבת
חשוד בגניבת בגדים נעצר: כך עבדה השיטה - שתועדה במצלמת החנות | צפו

חשוד תושב בת ים נעצר בחשד לפריצה לחנות בגדים בשעת לילה וגניבת ביגוד בשווי אלפי שקלים. נגד החשוד הוגש כתב אישום ובקשה למעצרו עד תום ההליכים | תיעוד הגניבה (חדשות משטרה)

הפריצה לחנות וגניבת הרכוש (צילום: דוברות המשטרה)

חשוד תושב בת ים נעצר על ידי המשטרה, לאחר שתועד פורץ לחנות בגדים בשעת לילה וגונב ביגוד בשווי אלפי שקלים. נגד החשוד הוגש כתב אישום ובקשה למעצרו עד תום ההליכים.

לפני למעלה מעשרה ימים, התקבלה תלונה בתחנת לב תל אביב על פריצה לחנות בגדים ברחוב שנקין בעיר תל אביב, שבוצעה על פי החשד בשעת לילה מאוחרת.

עם קבלת התלונה פתחו שוטרי התחנה בחקירה מקיפה, תוך שימוש באמצעים טכנולוגיים ובסיוע חוקרי מז"פ של מרחב ירקון.

בתוך זמן קצר עלו החוקרים על זהות החשוד המרכזי, תושב בת ים בן 54, והמשטרה החלה בפעולות לאיתורו.

כעבור יומיים ממועד קבלת התלונה נעצר החשוד והועבר לחקירה בתחנת המשטרה, שבסיומה נכלא.

מהחקירה עולה כי על פי החשד החשוד פרץ לחנות ביחד עם חשוד נוסף וגנב ביגוד בשווי של כ־7,400 ש"ח.

מעצרו של החשוד הוארך מעת לעת, ובסוף השבוע האחרון הגישה יחידת התביעות של מחוז תל אביב כתב אישום נגדו בגין עבירות של פריצה לבניין שאינו דירה וביצוע גניבה בצוותא, בצירוף בקשה למעצרו עד תום ההליכים.

במקביל, חוקרי המשטרה ממשיכים בפעולות לאיתור החשוד הנוסף, שעל פי החשד היה מעורב בפריצה.

