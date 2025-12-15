טיסה FZ1212 מנתב"ג לדובאי, שהייתה אמורה להמריא היום (שני) בשעה 13:00, נאלצה לעצור את ההמראה לאחר שעלה עשן ממקור לא ברור בזמן שהמטוס היה על המסלול (Runway).

המטוס, מדגם B737 MAX 9, עצר מיידית את ההמראה, ונוסעיו הועברו חזרה לטרמינל באמצעות אוטובוסים. המטוס נמצא כעת בבדיקה טכנית על ידי צוותי התחזוקה, וההמראה הצפויה נדחתה, נכון לעכשיו, לשעה 15:30.

תחילה דווח על עשן שיצא מתא הטייס, אך לאחר שחובר השרוול והנוסעים ירדו מהמטוס, נשללה האפשרות שהעשן יצא מתא הטייס.

התקרית החריגה באה בזמני עומס, כאשר על פי תחזיות רשות שדות התעופה, במהלך ימי חג החנוכה צפויים לעבור בנתב״ג כ־508 אלף נוסעים בטיסות בינלאומיות - גידול של כ־50% בהשוואה לתקופת החג אשתקד.

ברשות שדות התעופה מציינים כי העומסים השנה מתגברים גם בשל חפיפה עם חג נוצרי, שיחל ב־24 בדצמבר, מה שמגביר את הביקוש לטיסות ליעדים פופולריים באירופה ובצפון אמריקה.

ימי השיא הצפויים במהלך החג הם: יום חמישי, 18 בדצמבר - כ־65 אלף נוסעים, יום ראשון, 21 בדצמבר - כ־63 אלף נוסעים, ויום שני, 22 בדצמבר - כ־65 אלף נוסעים.