איחוד הצלה מודיע על לכתו בטרם עת של המתנדב היקר והמסור, חמי ארלנגר ז״ל מסניף חריש, אב לחמישה ילדים, שנהרג הערב בתאונת דרכים קשה.

נהג הרכב הפוגע חצה מספר נתיבים, פגע בו חזיתית וגרם למותו במקום.

מטעם הארגון נמסר כי "ארגון איחוד הצלה, יחד עם כלל מתנדביו ועובדיו, מרכין ראש ומבכה את מותו הטראגי של חמי ז״ל, שהיה אחד מעמודי התווך של מערך הצלת החיים באזור מגוריו. חמי ז״ל פעל במסירות אין קץ, ותמיד היה ראש וראשון לכל דבר עזרה וחסד".

אלי ביר, נשיא ומייסד איחוד הצלה מסר: "אסון לא נתפס, הלב נשבר. איבדנו היום גיבור אמיתי, מתנדב שתמיד נתן מעצמו הרבה מעבר לנדרש והקדיש את חייו זמנו ומרצו למען הצלת חיים. חמי ז״ל נהרג בעת שרכב על אופנוע החירום שברשותו בדרך למסיבת חנוכה עם המשפחה מהבסיס בו שירת. אנו מחבקים את משפחתו היקרה ושולחים תנחומים מעומק הלב לכל 8,000 מתנדבי איחוד הצלה ברגעים קשים אלו. זכרו ופועלו ילוו אותנו תמיד.״

על מועד ההלויה תצא הודעה נפרדת. יהי זכרו ברוך.