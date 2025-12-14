כיכר השבת
התיעוד ששבר את הרשת

הגיבור של אוסטרליה: אחמד אל אחמד התנפל על המחבל וחטף את נשקו

בעל חנות פירות מסידני, מוסלמי בן 53, נפצע במהלך השתלטות על המחבל בפיגוע הטרור בסידני. הוא נורה פעמיים לאחר שהצליח לחטוף את הנשק מידי הטרוריסט, ופונה לבית החולים (חדשות)


נאבק במחבל

אלו היו רגעי גבורה. בעיצומה של מתקפת הטרור המחרידה בסידני, כשמחבל חמוש מסתובב על הקרקע ומנסה לירות לכל עבר, התנפל עליו עובר אורח, לבוש חולצה לבנה, והצליח לחטוף את הנשק מידיו.

אותו עובר אורח, שהפך בתוך שעות לגיבור מקומי, הוא בעל חנות פירות בסאת'דלנד, בן 43 תושב סידני, ששמו אחמד אל אחמד.

הוא התקרב בין רכבים לעבר המחבל, התנפל עליו מאחור וחטף ממנו את נשקו. הוא לא ירה לעבר המחבל, שהסתובב לאחור וחבר לחברו הטרוריסט. המחבל השני בינתיים ירה לעבר אל אחמד.

לפי דיווחים באוסטרליה, הוא נורה פעמיים ופונה לבית חולים לאחר שקיבל טיפול רפואי ראשוני בזירה.

מסתער מאחורה
מכוון את הרובה לעבר המחבל

