המטוס יצא משירות בגלל... עכברוש - מאות נוסעים נתקעו | תיעוד

יותר מ-250 נוסעים נתקעו באיים ארובה ובוניירה שבקריביים לאחר שהטיסה שלהם לאמסטרדם בחברת KLM בוטלה, בעקבות עכברוש שהתגלה על סיפון המטוס. בסרטון שפרסמו הנוסעים נראה העכברוש נע מאחורי וילון בתוך תא הנוסעים.

לפי דיווח באתר החדשות ההולנדי DutchNews.nl, שציטט את דובר חברת התעופה, לאחר גילוי בעל החיים במטוס, הטייס החליט להמשיך לארובה ולא לשוב לנמל התעופה סכיפהול, ולא ידוע כיצד העכברוש הצליח לעלות על המטוס.

כתוצאה מהאירוע, טיסת החזרה להולנד שתוכננה ליום חמישי בוטלה. בסך הכול נפגעו מהביטול 254 נוסעים, שחלקם היו אמורים להמשיך מארובה לבוניירה. לנוסעים שנתקעו הוסדרו מקומות לינה.

חברת התעופה מסרה כי המטוס לא המשיך בדרכו חזרה לאמסטרדם משום שנדרש ניקוי יסודי ובדיקה מקיפה. דובר KLM אמר לעיתון דה טלחרף ההולנדי כי "אנחנו מבינים עד כמה המצב לא נעים לכל מי שנתקע שם וציפה לשוב לאמסטרדם". "אנחנו עושים כל שביכולתנו כדי להביא את הנוסעים הללו ליעדם במהירות האפשרית".

ב-KLM הדגישו כי שיקולי הבטיחות והרווחה של הנוסעים ואנשי הצוות הם שהובילו להחלטה לבטל את הטיסה, והמטוס יוחזר לפעילות רק לאחר השלמת הניקוי והבדיקות הנדרשות.