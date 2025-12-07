כיכר השבת
דרמה לפני ההמראה: להבות ענק עטפו את המטוס - הנוסעים פונו במהירות | תיעוד

דרמה נרשמה במהלך העלייה למטוס בטיסת LATAM בברזיל, לאחר שעשן החל לעלות מציוד קרקע סמוך למטוס | הצוותים הפעילו מיד נהלי חירום, ופינו את הנוסעים במגלשות החירום | החברה ציינה כי לא היו נפגעים וכי הצוותים פעלו במהירות על פי הנהלים | צפו בתיעודים (תעופה)

השריפה במסלול (צילום: רשתות חברתיות לפי סעיף 27א)

מטוס של חברת התעופה LATAM עלה באש בזמן שהיה על המסלול והתכונן להמראה. במהלך ההכנות לטיסה LA3418, שהייתה אמורה להמריא ב-4 בדצמבר מסאו פאולו (גווארולוס) לפורטו אלגרה, הבחינו הנוסעים בעשן המתפשט לתא הנוסעים ואף להבות מתחת לכנף, כפי שנראו דרך החלונות.

השריפה פרצה בכלי רכב קרקעי ששימש לטעינת המטען, אך העשן הגיע עד למטוס והפעיל את נהלי הביטחון. בתוך שניות התקבלה ההחלטה לבצע פינוי חירום מלא של המטוס.

השריפה במסלול (צילום: רשתות חברתיות לפי סעיף 27א)

על סיפון המטוס היו 180 נוסעים, וכולם פונו מיד באמצעות מגלשות החירום ובאמצעות גשר העלייה למטוס. הנוסעים גלשו במורד המגלשות ורצו אל אזור בטוח על המסלול, בליווי צוותי הקרקע המאומנים. החברה ציינה כי לא היו נפגעים וכי הצוותים פעלו במהירות על פי הנהלים.

לאחר האירוע, LATAM פעלה לארגון טיסה חלופית לנוסעים. בשעות הלילה, ב-05 בדצמבר בשעה 02:54, נחתה הטיסה בפורטו אלגרה, ועליה 159 מהנוסעים.

לפי עדכון רשמי של חברת התעופה, 10 נוסעים נוספים, שלא יצאו בטיסה הלילית, יועברו בטיסות אחרות של החברה או בדרך קרקעית - בהתאם לצורך ולסידורי השירות.

LATAM מדגישה כי היא מעניקה סיוע מלא לכל הנוסעים שהושפעו מהאירוע, ומבהירה כי הבטיחות נמצאת במרכז כל החלטותיה ופעולותיה.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

