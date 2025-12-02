כיכר השבת
אופס: מטוס אימונים של חברת התעופה סטה ממסלולו ו'נמרח' על הדשא | תיעוד

מטוס תובלה ישן המשמש לאימוני טייסים השייך לחברת תעופה ארגנטינאית, נהרס כליל לאחר שסטה מהמסלול במהלך נחיתה אמש בנמל תעופה בדרום המדינה | תיעודים ברשתות החברתיות מראים את המטוס לאחר שעצר בצד הדשא של המסלול, כאשר גלגל הנחיתה קרוע, והמנועים וגוף המטוס ניזוקו | אף אחד מאנשי הצוות לא נפגע בתאונה | המטוס יועבר לגריטה (תעופה)

המטוס תקוע על הדשא בצידי המסלול (צילום: רשתות חברתיות לפי סעיף 27א)

מטוס התובלה הדו-מנועי ה-Basler BT-67 השייך לחברה הארגנטינאית Voyal, בעל מספר רישום LV-VYL, נהרס כליל ויועבר לגריטה לאחר שסטה מהמסלול במהלך נחיתה אמש (שני) אחר הצהריים בנמל התעופה ריו גרנדה, בדרום המדינה.

תיעודים ברשתות החברתיות מראים את המטוס לאחר שעצר בצד הדשא של המסלול, כאשר גלגל הנחיתה קרוע, והמנועים וגוף המטוס ניזוקו. אף אחד מאנשי הצוות לא נפגע בתאונה.

על פי הדיווחים, מטוס ה-67-Basler BT המריא משדה התעופה הבינלאומי אושוואיה לטיסה קצרה לשדה התעופה הבינלאומי ריו גרנדה, כ-77 מיילים ימיים (124 ק"מ) צפונה משם.

המטוס, שנוסף לאחרונה לצי החברה, החליק ממסלול ההמראה בעיר ריו גרנדה במהלך טיסת אימון לטייסים. למרבה המזל, לא היו נפגעים בקרב הצוות על הסיפון.

על פי הודעת החברה, המטוס היה אמור להתחיל את פעילותו הלוגיסטית ליבשת אנטארקטיקה העונה, ולהוביל אנשים, אספקה, מצרכים וציוד. צוות חקירה יבדוק את סיבת האירוע, בהתאם לפרוטוקולים שנקבעו לכל אירועי התעופה.

למטוס שנבנה בשנת 1944 היסטוריית שירות ארוכה. המטוס, שמקורו בדגם דאגלס 47-C סקייטריין שנבנה באוקלהומה בשנת 1944, שירת בחיל האוויר המלכותי של בריטניה (RAF) ובחיל האוויר המלכותי הקנדי (RCAF) לפני שעבר לשירות אזרחי.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

