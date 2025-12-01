כיכר השבת
כאוס בטיסה

המטוס התעכב 4 שעות ללא תאורה ומיזוג - הנוסעים צרחו והשתוללו | תיעוד

בימים האחרונים הופץ תיעוד חריג בו נראה כאוס בטיסה. נוסעים זועמים צרחו לנוכח התת-תנאים במטוס, כאשר הם כלואים בו ללא מיזוג וללא תאורה, במשך שעות ארוכות | בנוסף לעיכוב במטוס, החברה הוציאה טיסה חלופית לאחר 26 שעות, מה שגרם לעיכוב הנוסעים | צפו בתיעוד (תעופה)

המהומה והצרחות במטוס התקוע (צילום: רשתות חברתיות לפי סעיף 27א)

תיעוד חריג במיוחד הופץ בימים האחרונים ברשתות החברתיות, המתאר חוויית טיסה שלילית במיוחד עם חברת התעופה הווייטנאמית Vietjet. חברת התעופה Vietjet ידועה כחברת לואו-קוסט ויש לה מוניטין של עיכובים רבים ושירות לקוחות גרוע.

בתיעוד החריג נראה הכאוס בטיסה, כאשר נוסעים זועמים צרחו לנוכח התת תנאים במטוס, כאשר הם כלואים במטוס ללא מיזוג וללא תאורה, במשך שעות ארוכות.

האירוע התרחש בטיסה מסינגפור להו צ'י מין סיטי בווייטנאם ב-23 בנובמבר 2025. הנוסע מתאר עיכובים משמעותיים, תנאים לא נעימים במטוס, ובסופו של דבר ביטול טיסה שהוביל לתקיעה של למעלה מ-24 שעות בסינגפור. 

בכיתוב על הסרטון, הנוסע טוען שהיה תקוע במטוס במשך 4 שעות ו-40 דקות ללא מיזוג אוויר תקין וללא תאורה לפני שהטיסה בוטלה. הטיסה החלופית נקבעה רק 26 שעות לאחר מכן, מה שגרם לנוסע להיתקע בסינגפור.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

