תיעוד חריג במיוחד הופץ בימים האחרונים ברשתות החברתיות, המתאר חוויית טיסה שלילית במיוחד עם חברת התעופה הווייטנאמית Vietjet. חברת התעופה Vietjet ידועה כחברת לואו-קוסט ויש לה מוניטין של עיכובים רבים ושירות לקוחות גרוע.

בתיעוד החריג נראה הכאוס בטיסה, כאשר נוסעים זועמים צרחו לנוכח התת תנאים במטוס, כאשר הם כלואים במטוס ללא מיזוג וללא תאורה, במשך שעות ארוכות.

האירוע התרחש בטיסה מסינגפור להו צ'י מין סיטי בווייטנאם ב-23 בנובמבר 2025. הנוסע מתאר עיכובים משמעותיים, תנאים לא נעימים במטוס, ובסופו של דבר ביטול טיסה שהוביל לתקיעה של למעלה מ-24 שעות בסינגפור.

בכיתוב על הסרטון, הנוסע טוען שהיה תקוע במטוס במשך 4 שעות ו-40 דקות ללא מיזוג אוויר תקין וללא תאורה לפני שהטיסה בוטלה. הטיסה החלופית נקבעה רק 26 שעות לאחר מכן, מה שגרם לנוסע להיתקע בסינגפור.