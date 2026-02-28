כיכר השבת
בשל סגירת השמיים

אימה בסעודיה: מטוס ישראלי נחת במדינה; הנוסעים בדרכם לאיחוד האמירויות

בשל התקיפות האיראניות בדובאי, מטוס עם כ-180 נוסעים ישראלים שטס לעבר הנסיכות המפרצית עם חברת פליי דובאי נחת בסעודיה | לפי הדיווחים, הנוסעים כעת עושים את דרכם באוטובוסים לאיחוד האמירויות (חדשות)

מטוס נוסעים | אילוסטרציה (צילום: shutterstock)

בעקבות פרוץ מבצע 'שאגת הארי' עם פתיחת גל התקיפות הנרחב באיראן, אלפי ישראלים נתקעו בחו"ל עם סגירת השמיים כבר בשעות הבוקר. על פי ההערכות כ-100 אלף ישראלים תקועים כעת מחוץ לישראל.

בין אלפי הנוסעים שנותרו ללא דרך חזרה - עשרות ישראלים שנתקעו שעות במטוס פליי דובאי בסעודיה, וכעת עושים את דרכם באוטובוסים לאיחוד האמירויות.

טיסה שלנו לדובאי המריאה שעה אחרי סגירת מרחב האווירי על פי הודעת משרד התחבורה", סיפר ל-ynet ראובן, אחד הנוסעים, ואמר שטרם הוסבר להם מה יוכלו לעשות בהמשך.

ערן פייטלוביץ, שהיה על טיסה מתל אביב לדובאי, סיפר ל-N12 כי בזמן שהנוסעים עוד היו בשרוול נשמעה ההתרעה על תחילת המבצע. "ביקשנו לרדת מהמטוס, אמרו לנו שזה בלתי אפשרי", מספר ראובן קים, נוסע נוסף בטיסה. לדבריו, המטוס המתין כ-50 דקות על המסלול בזמן האזעקות - ורק לאחר מכן המריא.

לדברי הנוסעים שצוטטו בדיווח, בין המושבים עבר אדם שבדק אזרחויות ורשם מי ישראלי ומי לא - אך איש לא הורד מהמטוס. "כולם עדיין כאן", סיפרה אחת מהם. במהלך ההמתנה התפשטה שמועה כי ייתכן שיועברו באוטובוסים לדובאי - נסיעה של כ-12 שעות.

נזכיר כי המדינות השכנות במפרץ הותקפו גם הם בידי האיראנים. כך למשל, הערב פורסם תיעוד של כטב"ם איראני פגע בבניין בבחריין, אשר לפי סוכנות הידיעות האיראנית סדא מאכלס בכירים אמריקנים.

