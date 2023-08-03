טיסה שגרתית הפכה לסיוט עבור הנוסע המופתע שחווה התקף זעם מילד שיש לידו | פול לי, נווד דיגיטלי שטס לעיתים תכופות, העלה לפייסבוק סרטון שבו נראה ילד קטן יושב לידו ובועט בו שוב ושוב בטיסה | הסרטון הפך לוויראלי ברשת ועורר תגובות רבות (תעופה)
מומחה הכשרות הרב יוסף דורפמן יצא למשימה כשרותית במפעל פרימטיבי בויאטנם, וכמו תמיד חוזר עם סרטון מיוחד | מקילוף האננס והשטיפה ועד לאריזה בקופסאות השימורים עם הפפאיה והגויאבה | וגם, למה דווקא במקום כזה קל לייצר ברמת כשרות למהדרין מן המהדרין? • צפו בסרטון המיוחד (חרדים)