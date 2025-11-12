טיסה שגרתית בחברת התעופה וייטנאם איירליינס הפכה לחוויה שלילית עבור נוסע אחד. בסרטון וידאו שפורסם לאחרונה ברשת, הנוסע פול לי תיעד את הרגע שבו הפעוט שישב לצידו פתח בהתקף זעם כשהוא צורח ומיילל, ואף בועט בלי.

בסרטון שהפך לוויראלי, הנוסע תיעד את עצמו לוגם תה ברוגע עם אוזניות, בעוד הילד שלצידו בועט שוב ​​ושוב בזרועו ובכתפו במהלך התקף הזעם. אימו של הילד נראית מנסה להתערב אך נראית חסרת שליטה במידה רבה, ובשלב מסוים אף צוחקת.

"המושב הגרוע ביותר שאפשר לקבל הוא ליד תינוק בוכה", הוא כתב מתחת לסרטון, מה שהוביל לשלל תגובות זועמות של גולשים שהאשימו את ההורים של הפעוט על כך שהתנהג בצורה לא הולמת.

"אימהות, זכרו שהילדים שלכם מיוחדים רק עבורכן. כבדו את המרחב של אחרים", כתב גולש זועם. "לתת לילד שלך לבעוט בזר זה לא מקובל!!!!", כעס אחר. "זו לא הורות עדינה, זו הזנחה מחויכת", הוסיפה אחרת.

הסרטון הוויראלי עורר דיון על טיסות ללא ילדים. "זו הסיבה שאנשים רוצים טיסות בלי ילדים", כתב אחד הגולשים. "זה לא בגלל ששונאים ילדים - פשוט כי גם ככה טיסות הן סיוט".

בפוסט נוסף שפרסם כתב: "לא התעמתתי איתה או עשיתי כלום, פשוט חיכיתי ואז נהניתי מהטיסה שלי. במקום לתת לזה להרוס לי את כל הטיסה ולעצמי ליצור סצנה, פשוט חיכיתי שזה יעבור. למרבה המזל, דקות לאחר מכן, זה הפסיק ונהניתי משאר הטיסה שלי. יש קרבות שלא ראויים להילחם בהם".