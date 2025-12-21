נוסעת בטיסת אייר פראנס שהייתה בדרכה מפריז לאז'אקסיו שבאי הצרפתי קורסיקה, מתארת רגעי אימה וחרדה עמוקה בעקבות תקלה במנוע המטוס שאילצה את הצוות לבצע נחיתת חירום בליון ביום שבת האחרון.

מארי-אן, שטסה יחד עם ילדיה, שחזרה את התחושות הקשות בתא הנוסעים ואמרה: "האמנתי באמת שאני הולכת למות".

לדבריה, בשל החשש הכבד לחייה היא נקטה בצעד קיצוני: "כתבתי מייל פרידה לבעלי כי הייתי באמת בחרדה מטורפת. זו הפעם הראשונה בחיי שאני מרגישה את הרגש הזה".

האירוע החל כ-37 דקות לאחר ההמראה מנמל התעופה אורלי, כאשר במטוס מסוג איירבוס A320 נשמעו רעשים חריגים.

מארי-אן סיפרה: "אחת הבנות שלי שהייתה איתי אמרה לי: 'זה נראה כאילו יש ענק שצועד בתוך המטוס'". הרעשים והרעידות החלו לעורר בהלה בקרב הנוסעים, והיא הוסיפה כי "אנשים מסוימים התחילו לבכות, הרגשנו שיש רגע קטן של פאניקה אצל חלק". לדבריה, בשלב מסוים החל המטוס בהנמכה מהירה לעבר ליון: "הירידה, מצאתי אותה קצת תלולה. שם התחלתי באמת לפחד".

חברת אייר פראנס מסרה כי ההחלטה על שינוי נתיב הטיסה התקבלה כיישום של עקרון הזהירות בעקבות בעיה טכנית במנוע.

על פי החברה, הרעידות נגרמו כתוצאה מתופעה טכנית של היווצרות כיסי אוויר במנוע, דבר שאילץ את צוות האוויר לכבותו במהלך הטיסה. למרות המתח הרב, הנוסעת ציינה לטובה את תפקודו של צוות הטיסה והדיילות שפעלו להרגעת הנוסעים. היא תיארה כי לאחר הנחיתה, "תמיד עם חיוך, הקברניט שלנו בירך אותנו לשלום, נפרד מאיתנו ואמר לנו שאלו נהלים רגילים, שהם התאמנו עבורם".

המטוס נחת בשלום בנמל התעופה ליון-סנט אכזופרי ואיש מבין הנוסעים לא נפגע באירוע. לאחר ההמתנה בליון, הועלו הנוסעים על טיסה חלופית שהביאה אותם ליעדם באי קורסיקה.