הצוות גילה ברגע האחרון: יאיר ושרה נתניהו לא עלו לטיסה שהמתינה להם

המטוס שהיה אמור להחזיר את רעיית ובן ראש הממשלה ממיאמי לישראל, נחת הבוקר בנמל התעופה במרכז הארץ כשהשניים לא עליו | הצוות גילה ברגע האחרון שהשניים לא עלו למטוס (אנשים)

מטוס חברת 'אל על' שנחת הבוקר (חמישי) בישראל, בטיסה ישירה ממיאמי, היה אמור להכיל בין נוסעיו את שרה נתניהו, רעיית ראש הממשלה, ואת בנם יאיר. אלא שהשניים לא היו על הטיסה.

ב-N12 דווח היום כי צוות המטוס גילה ברגע האחרון שהשניים לא עלו למטוס. זאת לאחר שצוות הטיסה המתין להם ונערך מראש. הסיבה לאי התייצבותם בלתי ברורה ולא פורטה בדיווח.

בשנים האחרונות מתגורר יאיר נתניהו במיאמי. אמו שרה הגיעה לשם לפני מעט יותר מחודש ומאז עדיין שם.

נתניהו הבן בוחש בפוליטיקה. לפני כמעט חודש דווח כי נתניהו הבן נבחר לכהן כחבר מרכז הליכוד מטעם סניף מעלה יוסף של המפלגה, במסגרת הסכמות בסניף.

מרכז הליכוד הוא המוסד העליון המוביל את מפלגת הליכוד ומחליט בכל הנושאים הנוגעים למפלגה. במרכז חברים קרוב לארבעת אלפים איש. התפקיד הוא ללא שכר. ב-N12 ציטטו גורם בליכוד המצביע על כך שמדובר באיתות נוסף מכיוונו של יאיר נתניה לכך שהוא מעוניין בחיים ציבוריים.

מוקדם יותר נעשה ניסיון למנות את נתניהו הבן לחבר הנהלה בהסתדרות הציונית העולמית אולם הניסיון נבלם כמעט ברגע האחרון - בעקבות סערה ציבורית שהתעוררה.

זה קרה אחרי שיש עתיד חזרו בהם מההסכמות, שכללו את מינוי נתניהו הבן, ברגע האחרון. השר מיקי זוהר הגיב לכך: "צביעות, רשעות ופופוליזם טהור של האופוזיציה. איך הם לא מתביישים למנות עשרות מקורבים ובני משפחה במוסדות הלאומיים אבל מנסים לסכל מישהו רק כי שם משפחתו הוא נתניהו. כך נראית רדיפה בזויה כנגד יאיר נתניהו שבסך הכל רצה לעשות הסברה בתפוצות למען העם היהודי. תתביישו".

