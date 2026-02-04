כיכר השבת
"חוויה מפחידה וכואבת"

"הרגשתי שעור התוף שלי על סף התפוצצות": התקלה החריגה בטיסה שגרמה לפציעת נוסעים

אירוע חריג התרחש השבוע במהלך טיסה של חברת יונייטד איירליינס, לאחר שמערכת הלחץ בתא הנוסעים לא עבדה, מה שגרם לכך שברגע שהמטוס המריא, הנוסעים התחילו להרגיש כאבים חדים בראש ואיבוד שמיעה זמני | "זו הייתה חוויה מפחידה וכואבת מאוד", סיפר אחד הנוסעים שהיו במטוס (תעופה)

מטוס נוסעים | אילוסטרציה (צילום: shutterstock)

אירוע חריג התרחש השבוע בטיסה של חברת התעופה אמריקנית יונייטד איירליינס, לאחר שמספר נוסעים התחילו להרגיש כאבים חדים בראש ואיבוד שמיעה זמני ברגע שהמטוס המריא, משום שמערכת הלחץ בתא הנוסעים לא עבדה.

אחד הנוסעים שהיו במטוס סיפר ברשת רדיט כי "זו הייתה חוויה מפחידה וכואבת מאוד". לדבריו, "תוך שניות עברנו מתחושה נורמלית לחלוטין לכאב צורב במוח. הרגשתי כאילו העיניים שלי בולטות ועור התוף שלי על סף התפוצצות. הסתכלתי סביבי וראיתי נוסעים אחרים מחזיקים את הראש ומסתכלים סביב בבלבול".

הנוסע מתאר בפוסט כי סימן לדיילת על כך שיש בעיה ואז הסתבר שאין להם לחץ בתא הנוסעים. כדי למנוע מהמצב להחמיר, הטייס הראשי קיבל החלטה לרדת לגובה נמוך יותר, על מנת שהלחץ יהיה נורמלי ולבטל את הצורך במסכות חמצן. לאחר מכן הם פנו לנמל התעופה ביוסטון כדי להחליף מטוס לפני שהמשיכו ליעדם הסופי.

בדרך כלל, מטוסים שטסים בגובה של 30,000 רגל צריכים להפעיל מייצב לחץ בתא הנוסעים, כדי שיהיה מספיק חמצן בגובה הרב בו טסים כדי לתפקד. כאשר לחץ האוויר בתא הנוסעים יורד לפתע או שיש תקלה כפי שקרה באירוע הזה, בדרך כלל עקב נזק לאיטום ששומר על אטימות האוויר בתא הנוסעים, הנוסעים מרגישים זאת מיד.

באירועים מסוג זה, מסכות החמצן לרוב נופלות והן מספקות חמצן לנוסעים ומאפשרות לטייסים להוריד את המטוס לגובה של 10,000 רגל או פחות, שם האוויר צפוף מספיק לנשימה בלי מסכות.

