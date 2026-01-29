מטוס מדגם A319 של חברת התעופה אייר חוף השנהב (Air Côte d'Ivoire) שחנה בנמל התעופה הבינלאומי של ניאמיי שבניז'ר נפגע מירי ממקור לא ידוע בלילה שבין ה-28 ל-29 בינואר 2026. איש לא נפגע מכיוון שנוסעים ואנשי צוות היו מחוץ למטוס באותו זמן. הנזק נבדק, והמטוס יהיה מקורקע לזמן מה.

על פי הודעת החברה, "ירי מנשק כבד שנשמע בלילה שבין ה-28 ל-29 בינואר 2026, סמוך לנמל התעופה הבינלאומי ניאמיי, פגע במטוס איירבוס A319 השייך לחברה, שחנה על המסלול".

"בעקבות הירי נרשמו פגיעות בגוף המטוס ובכנף הימנית. אירוע זה לא גרם לנפגעים או לאובדן חיים, שכן הנוסעים והצוות היו מחוץ למטוס באותו זמן. הערכת הנזקים נמצאת בעיצומה. ייתכן שהאירוע יחייב השבתה ממושכת של המטוס ולהוביל להתאמות בלוח הזמנים של טיסות חברת התעופה".

החברה הוסיפה כי היא "מתנצלת בפני לקוחותיה על כל אי נוחות שעלולה להיגרם עקב שיבוש זה. הנהלת חברת התעופה מבקשת להרגיע את נוסעיה כי היא נוקטת בכל הצעדים הדרושים כדי למזער את השפעת אירוע זה על סדירות פעילותה".