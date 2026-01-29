כיכר השבת
"ירי מנשק כבד"

אימה בנמל התעופה: מטוס נוסעים שחנה בשדה נפגע מירי; בנס ללא נפגעים

מטוס של חברת התעופה אייר חוף השנהב שחנה בנמל התעופה הבינלאומי של ניאמיי שבניז'ר נפגע מירי ממקור לא ידוע בלילה שבין ה-28 ל-29 בינואר 2026 | איש לא נפגע מכיוון שלא היו נוסעים ואנשי צוות על המטוס באותו זמן | החברה מסרה כי "הערכת הנזקים נמצאת בעיצומה, וייתכן שהאירוע יחייב השבתה ממושכת של המטוס" (תעופה)

המטוס לאחר הירי (צילום: רשתות חברתיות לפי סעיף 27א)

מטוס מדגם A319 של חברת התעופה אייר חוף השנהב (Air Côte d'Ivoire) שחנה בנמל התעופה הבינלאומי של ניאמיי שבניז'ר נפגע מירי ממקור לא ידוע בלילה שבין ה-28 ל-29 בינואר 2026. איש לא נפגע מכיוון שנוסעים ואנשי צוות היו מחוץ למטוס באותו זמן. הנזק נבדק, והמטוס יהיה מקורקע לזמן מה.

על פי הודעת החברה, "ירי מנשק כבד שנשמע בלילה שבין ה-28 ל-29 בינואר 2026, סמוך לנמל התעופה הבינלאומי ניאמיי, פגע במטוס איירבוס A319 השייך לחברה, שחנה על המסלול".

"בעקבות הירי נרשמו פגיעות בגוף המטוס ובכנף הימנית. אירוע זה לא גרם לנפגעים או לאובדן חיים, שכן הנוסעים והצוות היו מחוץ למטוס באותו זמן. הערכת הנזקים נמצאת בעיצומה. ייתכן שהאירוע יחייב השבתה ממושכת של המטוס ולהוביל להתאמות בלוח הזמנים של טיסות חברת התעופה".

החברה הוסיפה כי היא "מתנצלת בפני לקוחותיה על כל אי נוחות שעלולה להיגרם עקב שיבוש זה. הנהלת חברת התעופה מבקשת להרגיע את נוסעיה כי היא נוקטת בכל הצעדים הדרושים כדי למזער את השפעת אירוע זה על סדירות פעילותה".

המטוס לאחר הירי (צילום: רשתות חברתיות לפי סעיף 27א)
המטוס לאחר הירי (צילום: רשתות חברתיות לפי סעיף 27א)
המטוס לאחר הירי (צילום: רשתות חברתיות לפי סעיף 27א)
בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

