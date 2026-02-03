כיכר השבת
תיעוד ויראלי: סוסים פרצו לשטח המסלול בזמן נחיתת המטוס - כך זה נגמר | צפו

תיעוד ויראלי שהופץ ברשתות החברתיות מתעד רגעי דרמה בשדה התעופה הקטן בקפורנגה שבקולומביה | בתיעוד מהימים האחרונים נראה מטוס קל המתקרב לנחיתה על המסלול, כאשר קבוצת סוסים פורצת אל שטח המסלול - כאש המטוס צולל לנחיתה ונוסע על המסלול | צפו בתיעוד הוויראלי כיצד זה נגמר (תעופה)

הסוסים על מסלול ההמראה
הסוסים על מסלול ההמראה| צילום: צילום: רשתות חברתיות לפי סעיף 27א
הסוסים על מסלול ההמראה (צילום: רשתות חברתיות לפי סעיף 27א)
