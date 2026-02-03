כמעט אסון תיעוד ויראלי: סוסים פרצו לשטח המסלול בזמן נחיתת המטוס - כך זה נגמר | צפו תיעוד ויראלי שהופץ ברשתות החברתיות מתעד רגעי דרמה בשדה התעופה הקטן בקפורנגה שבקולומביה | בתיעוד מהימים האחרונים נראה מטוס קל המתקרב לנחיתה על המסלול, כאשר קבוצת סוסים פורצת אל שטח המסלול - כאש המטוס צולל לנחיתה ונוסע על המסלול | צפו בתיעוד הוויראלי כיצד זה נגמר (תעופה)

אא איציק אברהם כיכר השבת | 18:05