תיעוד ויראלי: סוסים פרצו לשטח המסלול בזמן נחיתת המטוס - כך זה נגמר | צפו
תיעוד ויראלי שהופץ ברשתות החברתיות מתעד רגעי דרמה בשדה התעופה הקטן בקפורנגה שבקולומביה | בתיעוד מהימים האחרונים נראה מטוס קל המתקרב לנחיתה על המסלול, כאשר קבוצת סוסים פורצת אל שטח המסלול - כאש המטוס צולל לנחיתה ונוסע על המסלול | צפו בתיעוד הוויראלי כיצד זה נגמר (תעופה)
