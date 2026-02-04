כיכר השבת
הטיסות בנתיב הצפוני

חברת התעופה הישראלית שוברת שיא: הטיסה הקצרה ביותר בקו ישראל-וייטנאם

ארקיע רשמה השבוע הישג משמעותי בקו הטיסות הישיר להאנוי, וייטנאם | הטיסה, שהמריאה מנתב"ג, נחתה ביעד בזמן שיא של 10 שעות ו-12 דקות – הזמן הקצר ביותר שנמדד אי פעם בקו זה בין שתי המדינות | הקיצור המשמעותי בזמן הטיסה התאפשר בזכות שימוש בנתיב הצפוני, מסלול אופטימלי שחוצה שורה של מדינות ומנצל תנאים נתיביים נוחים (תעופה)

מטוס החברה (צילום: דוברות ארקיע)

חברת ארקיע שברה השבוע שיא זמן בטיסה ישירה בין ישראל לווייטנאם, כאשר טיסת החברה מתל אביב להאנוי נמשכה 10 שעות ו-12 דקות בלבד - זמן הטיסה הקצר ביותר שנרשם עד כה בקו הישיר בין שתי המדינות.

על פי הודעת החברה, הטיסה בוצעה במסלול הצפוני ועברה מעל המדינות: קפריסין, טורקיה, ארמניה, אזרבייג׳ן, קזחסטן, טורקמניסטן, אוזבקיסטן, קירגיזסטן וסין - עד לנחיתה בהאנוי, וייטנאם.

זאת, ברקע החלטת סומליה שלא לאשר לחברות תעופה ישראליות שימוש במרחב האווירי שלה, החלטה שמונעת מארקיע להפעיל טיסות למזרח הרחוק דרך הנתיב הדרומי.

הקו הישיר של ארקיע להאנוי הושק בתחילת החודש שעבר, והפך את החברה לחברת התעופה הישראלית הראשונה והיחידה שמפעילה טיסות ישירות בין ישראל לווייטנאם.

"זהו רגע משמעותי עבורנו," נמסר מחברת ארקיע. "היכולת להביא את הנוסעים הישראלים לווייטנאם בזמן קצר כל כך היא חלק מהמחויבות שלנו לשיפור השירות והיעילות בקווי המזרח".

