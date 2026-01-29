כיכר השבת
בגלל ההכרה בסומלילנד: סומליה נוקמת בישראל ומאריכה את זמן הטיסה ליעד הפופולארי

בעקבות הטסת שר החוץ גדעון סער עם ארקיע לסומלילנד, ארקיע קיבלה הודעת סירוב לטוס מעל המרחב האווירי של סומליה | חברת התעופה הישראלית מקבלת כל חודש בחודשו אישור מחדש לעבור במרחב האווירי של סומליה, אך לחודש פברואר האישור לא ניתן | מארקיע נמסר: "הנושא יטופל, אם נצטרך נפעיל נתיב חלופי בלי פגיעה בלוח הזמנים ובנוסעים" (תעופה, מדיני)

בעקבות ההכרה הישראלית בסומלילנד, והטסת שר החוץ גדעון סער עם ארקיע למדינה, ממשלת סומליה שנפגעה דיפלומטית מהצעד, תסגור את המרחב האווירי לטיסות ארקיע לתאילנד.

הבוקר (חמישי) התקבלה ההודעה במשרדי ארקיע על כך שאישור המעבר שלהם במרחב האווירי הסומלי בוטל. חברת התעופה הישראלית מקבלת כל חודש בחודשו אישור מחדש לעבור במרחב האווירי של סומליה, אך לחודש פברואר האישור לא ניתן.

הטיסה לתאילנד עוברת במסלולה בין היתר בים האדום, בשמי אריתאירה, אתיופיה, סומליה והודו. כעת בחברת התעופה הישראלית יצטרכו למצוא נתיב אחר ואף לספוג הארכה של זמן הטיסה לבנגקוק.

מארקיע נמסר: "במסגרת שגרת התעופה הבינלאומית, חברות תעופה מגישות מעת לעת בקשות תקופתיות לאישורי מעבר אווירי בנתיבים שונים. נכון למועד זה, ארקיע טרם קיבלה את חידוש האישור התקופתי למעבר אווירי לחודש פברואר מעל סומליה".

על פי הודעת ארקיע, "מבדיקה שביצעה החברה עולה כי גם יתר חברות התעופה הישראליות טרם קיבלו את חידוש האישורים התקופתיים הרלוונטיים".

עוד נמסר כי "הנושא הועבר לטיפול הגורמים המוסמכים, ובהם רשות התעופה האזרחית ומשרד החוץ, וארקיע פועלת בתיאום מלא עמם. חשוב לציין ככל שהאישור לא יתקבל עד תחילת חודש פברואר, תפעל החברה בנתיב חלופי, ללא כל שינוי בלוחות הזמנים של הטיסות וללא פגיעה בנוסעים. ארקיע תמשיך לעדכן ככל שיידרש".

