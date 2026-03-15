בשורה לטסים: השינוי הדרמטי בנתב"ג שנבחן על ידי משרד התחבורה

שבועיים אל תוך המלחמה, במשרד התחבורה הגיעו להסכמות על הקלות בטיסות היוצאות שצפויות להיכנס לתוקף החל ממחר. במסגרת ההקלות יגדל מספר הנוסעים בטיסות היוצאות. ההקלות יתאפשרו לאחר שפיקוד העורף אישר להגדיל את כמות האנשים בנתב"ג.

שרת התחבורה מירי רגב כינסה הערב (ראשון) הערכת מצב בנושא, במטרה לדון בהרחבת מכסת הנוסעים בטיסות היוצאות מישראל כבר בימים הקרובים, לאחר הערכת הצלחת הפיילוט.

הכוונה היא להרחיב את הפיילוט ולהפעיל טיסות נוספות לארה״ב באמצעות מטוסים רחבי גוף עם כ-300 נוסעים. בנוסף, נשקלת האפשרות להגדיל את מספר הנוסעים המורשים לטיסה גם במטוסים צרי גוף ליעדים באירופה מכ-100 נוסעים כיום לכ-150–170 נוסעים לכל טיסה.

מהלך זה עשוי להוות צעד נוסף בהרחבה הדרגתית של פעילות הטיסות היוצאות מנמל התעופה בן גוריון, שנפגעה משמעותית מאז תחילת מבצע "שאגת הארי" וגל ביטולי הטיסות מצד חברות התעופה הזרות.