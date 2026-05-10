הונאת המיליונים: הצהרת תובע נגד הנוכל החסידי שביים התקף לב

פרשת הונאת הנדל"ן החמורה, שנחשפה לאחרונה, הגיעה היום (ראשון) לישורת האחרונה עם הגשת הצהרת התובע נגד החשוד המרכזי, אלעזר ויגדורוביץ', המכונה בתקשורת "איש המבצעים של גור", בן 33, שעל פי החשד עמד מאחורי עוקץ מתוחכם שהותיר מספר קורבנות ללא כספם.

מדובר בחקירה שהחלה באופן סמוי במפלג ההונאה של המחוז, לאחר שהצטברו ראיות לכך שנכס נדל"ן יוקרתי בעיר תל אביב "נמכר" לכאורה למספר רוכשים שונים בעת ובעונה אחת.

השיטה, כפי שנחשפה בחקירה, התבססה על הצגת מצגי שווא וזיוף מדויק של מסמכי בעלות ורישומים רשמיים, שנועדו להטעות את הקונים ואת עורכי דינם ולגרום להם להעביר סכומי עתק עבור נכס שלא הועבר לבעלותם מעולם.

במשטרה ציינו היום כי היקף המרמה נאמד במיליוני שקלים, כספים שזרמו לחשבונותיו של החשוד ושותפיו בטרם הספיקו הקורבנות להבין כי נפלו למלכודת. עם תחילת החקירה הגלויה והבנת חומרת הראיות נגדו, הצליח החשוד להימלט מהארץ בדרך מתוחכמת.

על פי החשד, הוא השתמש בזהות בדויה ובמסמכים מזויפים כדי לחצות את גבולות המדינה, והשתקע בארצות הברית שם הסתתר במשך תקופה ארוכה תחת מעטה של אנונימיות, מתוך מחשבה כי המרחק הגיאוגרפי יגן עליו מפני זרועות החוק בישראל.

אולם, משטרת ישראל הכריזה על החשוד כ"דרוש חקירה" והפעילה ערוצי תקשורת בינלאומיים. שיתוף פעולה הדוק וממושך עם רשויות האכיפה בארצות הברית הוביל לבסוף לאיתורו של החשוד על אדמת אמריקה.

לאחר מאמצים דיפלומטיים ומשפטיים כבירים, הוחלט על גירושו של החשוד לישראל. ב-21 באפריל 2026, המטוס ועליו החשוד נחת במסלול בנמל התעופה בן גוריון, שם המתינו לו בלשי מפלג ההונאה שביצעו את המעצר באופן מיידי והעבירו אותו לחדרי החקירות.

במהלך השבועות האחרונים, מעצרו של החשוד הוארך פעם אחר פעם בבית משפט השלום בתל אביב, כאשר חוקרי המשטרה מציגים לשופטים התפתחויות משמעותיות בביסוס הראיות. החקירה התמקדה לא רק במעשה המרמה עצמו, אלא גם בשרשרת הזיופים ובנתיב הבריחה של החשוד לחו"ל.

היום, עם סיום גיבוש התשתית הראייתית, הוגשה הצהרת תובע מטעם פרקליטות מחוז תל אביב. בימים הקרובים יוגש נגדו כתב אישום חמור הכולל סעיפים של קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, זיוף והתחזות, לצד בקשה למעצר עד תום ההליכים, לאור החשש הממשי כי הוא ינסה להימלט שוב מהמדינה אם ישוחרר.

הסיפור, כזכור, החל לפני מספר חודשים, כאשר ויגדרוביץ נתפס במעבר הגבול מקנדה, בצפון מדינת ניו יורק, כשהוא מסתתר בתא המטען של ג'יפ מסוג פורד אקספדישן עם לוחית רישוי קנדית. ויגדרוביץ נמצא בג'יפ מתחת לערימה של מזוודות, ואז התברר כי הוא מסורב כניסה בעקבות הרשעות קודמות בעבירות של תקיפה וסחיטה.

לפי הדיווחים בתקשורת, ויגדרוביץ טען כי רק רצה לבקר בקבר של הרב שלו, אך הוא נעצר ויחד איתו נעצר הנהג, עו"ד ישראל ענדען, בחשד שהבריח אותו במכוון, אך ענדען טען להגנתו כי לא ידע שהוא באוטו.

בכתב האישום נגדם נטען כי ענדען הציג עצמו כ"אזרח אמריקני המתגורר בישראל" וטען שהוא מגיע לביקור פרטי בארה"ב. לאחר שהוא עורר את חשדם של סוכני ההגירה, הם שלחו את הרכב לבדיקה נוספת, ושם, במהלך פירוק המזוודות מהרכב, הם הבחינו בויגדרוביץ' מסתתר.

במהלך החקירה התברר כי ויגדרוביץ' וענדען נחתו יחד בטורונטו בטיסה שהגיעה מפולין והם נסעו יחד לרכב שהושכר עבור ענדען על ידי חסיד שלישי בשם ישראל דריימן שעבר את הגבול במונית.

החוקרים הפדרליים כתבו בדו"ח החקירה כי "לא סביר להאמין שגבר בוגר שוכב ברכב שלך בין המזוודות בלי שתבחין בו. העובדות מצביעות על ניסיון הברחה, גם אם ענדען טוען אחרת".