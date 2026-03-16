יונתן אוריך, יועצו הקרוב של ראש הממשלה בנימין נתניהו, נפגש אמש (ראשון) עם נתניהו, לראשונה לאחר שנה של הרחקה בשל חקירתו בפרשת קטארגייט.

בתום הפגישה, שיתף אוריך על שעבר עליו בימים הראשונים של חקירת החשדות נגדו והימים שישב לבדו בתא קטן ומלוכלך.

אוריך שיתף בחשבון הטוויטר שלו: "בשלוש בבוקר הכניסו אותי לתא קטן בכלא, תחת כיפת השמיים, אחרי קליטה מסודרת וחיפוש בעירום".

לדבריו: "התא היה מוצף במים ושאריות אוכל ולא היה לי איפה לשבת ובטח שלא לשכב לישון. עמדתי על דלת התא, נשען על הסורגים של הפתח, מביט החוצה. היה שקט.

"גשם התחיל לרדת. מבעד לחלון ראיתי את הסוהרים יושבים בחמ״ל. רציתי לשתות מים, בכל זאת הייתי אחרי 12 שעות של חקירה, אבל לא הצלחתי כי הברז לא עבד".

"הייתי לבד כמו שלא הייתי מעולם", כתב אוריך והוסיף: "לא חשבתי שאראה עוד את המשפחה שלי, בטח לא את ראש הממשלה. החיים כאילו הסתיימו שם".

לדבריו: "עם אור ראשון, אולי נרדמתי, הכלא התעורר לחיים. סוהרים רצו ממקום למקום, אסירים במדים ואזיקים הובהלו לכאן ולשם. הסתכלתי מבעד לחלון. זה לקח כמה שעות שנדמו כנצח עד שהובילו אותי לבית המשפט, ומשם לעוד ערעור במחוזי, ואחר כך לעוד זמן מאחורי סורג ובריח, ועוד חקירות, ועוד דיונים, ועוד".

"עבר זמן מאז", כתב יועצו הבכיר של נתניהו ושיתף: "עברו הרבה דברים. פגשתי אנשים חדשים בחיי. למדתי דברים חדשים על עצמי, על החיים, על הקדוש ברוך הוא, על משפחה, על מה זה זמן ומהי חירות ואיך אנחנו לא מעריכים מספיק את הדברים הפשוטים בחיינו".

בסיום דבריו הוסיף: "אבל בכל לילה ובכל בוקר אני חוזר לאותו מקום, לאותו התא, נשען על החלון ומבין שזהו. מהזהו הזה צריך איכשהוא, בעזרת השם, יום אחד, לנסות לקום".