ומה היה כתוב על העוגה?

עם כל הבכירים | תיעוד נרחב מיום ההולדת 50 לשר איתמר בן גביר

השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר חגג אמש (מוצאי שבת) יום הולדת 50 בהשתתפות אישי ציבור ובכירי משטרת ישראל, בוילה 'ספייס' במושב אמונים. במהלך האירוע רעייתו אילה בן גביר העניקה לו עוגת יום הולדת שעליה מוטבע חבל תלייה, עם הכיתוב: "מזל טוב לשר בן גביר, לפעמים חלומות מתגשמים" | תיעוד וסיקור (ברנז'ה)

השר לביטחון לאומי חגג אמש (מוצאי שבת) יום הולדת 50 במסיבה חגיגית בוילה 'ספייס' במושב אמונים, בהשתתפות אישי ציבור ובכירי משטרת ישראל.

במהלך האירוע העניקה לו רעייתו אילה בן גביר עוגת יום הולדת מיוחדת במינה - עליה מוטבע חבל תלייה, עם הכיתוב: "מזל טוב לשר בן גביר, לפעמים חלומות מתגשמים". העוגה המיוחדת עוררה תשומת לב רבה בקרב המוזמנים.

ראש הממשלה בנימין נתניהו התקשר במהלך המסיבה לברך את השר לרגל יום הולדתו. בשיחה המשעשעת, שאל נתניהו את בן גביר "בן כמה הוא?", ובן גביר נהנה מהשאלה והגיב בחיוך: "בן כמה אני נראה לך?"

על פי הנמסר, נתניהו בירך את בן גביר בברכה חמה, כשהוא תולה את האשמה על העובדה שלא ידע את גילו המדויק בבנו שובאל. השיחה תועדה ועוררה חיוכים בקרב הנוכחים באירוע.

המפכ"ל אישר לבכירים להשתתף

מפכ"ל המשטרה רנ"צ דני לוי אישר לקצינים בכירים מהסגל הפיקוד הכללי הארצי להשתתף במסיבת יום ההולדת. בהודעתו הבהיר המפכ"ל כי חל איסור על שוטרים או קצינים שלא משתייכים לסגל הפיקוד הכללי הארצי להשתתף באירוע.

על פי ההזמנה שנשלחה לשוטרים וקצינים במשטרת ישראל, השר בן גביר חוגג יום הולדת 50 ב-Villa Space שבמושב אמונים. המפכ"ל החליט כי רק הקצינים מהסגל הפיקודי הארצי יכולים להשתתף במסיבה, מהסיבה שהם ממילא נחשבים לבכירים בארגון ורק אחד מהם יוכל בעתיד להתמנות למפכ"ל.

כדי למנוע אפשרות שבהם שוטרים יגיעו לאירוע, הפיצה המשטרה הודעה מפורשת: "היום בערב תתקיים יום הולדת לשר בן גביר. השר הזמין חברי הספ"כ, שוטרים וקצינים מהארגון. על פי הנחיית מפכ"ל, רשאים להגיע ליום ההולדת רק חברי ספ"כ ארצי. שוטרים וקצינים שאינם חברי ספ"כ והוזמנו לאירוע אינם רשאים להגיע".

בנט מאיים בתגובה

ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט הגיב בחריפות לאישור המפכ"ל ואיים: "משרת ציבור, בכל תפקיד ובכל ארגון ממשלתי, אשר יפר את חובת האמונים שלו למדינה וינצל את תפקידו בצורה פוליטית ולא ממלכתית, יודח באופן מיידי".

יצוין כי בעבר נחשפה חוליית מחבלים שתכננה להתנקש בשר בן גביר ובבנו שובאל, והשר זוכה לאבטחה מוגברת. כמו כן, בעבר הותקף השר במהלך סיור משפחתי בחוף הים בתל אביב על ידי פעילת שמאל.

יום הולדת חמישים לשר בן גביר (צילום: שרון רביבו)
בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

10
עכשיו היועמשית מתפוצצת מכינה לך עוד תביעה
גד
מעניין
דב
9
מזל טוב לכבוד השר היקר רואים שיש לו סיעתא דשמיא בנפול אויבך אל תשמח אבל כנראה שהעוגה זה בבחינת תמחה את זכר עמלק חזק וברוך
שמעון
8
יא ווראדי איזו עוגה אילה את אלופה זה לא עוגה זה גזר דין מוות לסוכר איתמר תאכל תהיה בריא שיהיה לך כוח לרדוף אחרי האלטע זאכן שם במשטרה
תובל
7
העיקר זה הלב השר הזה יש לו לב רותח לעם ישראל צריך רק להתפלל שהכול יהיה בנחת בתבונה מזל טוב שיזכה לקדש שם שמיים בכל מה שהוא עושה
דניאל
6
נו, ואיפה הקידוש? עוגה עם חבל? זה בטח בהשגחת הבד"ץ של תלייה למהדרין מזל טוב לשר שסוף סוף מצא זמן לחגוג בין פיתה לפיתה
זכריה
5
תהנה מהחבל ותשאיר לבנט רק את הפירורים
גד
4
מזל טוב עד 120 כעשרים. בנט כועס? נו זה סימן שהעוגה טעימה מאוד! איתמר תמשיך לחייך זה הנשק הכי טוב נגד כל המקטרגים הרבה נחת מאילה והילדים
הרשקו
3
איתמר המלך מזל טוב! בנט אומר יודח? בבחירות הבאות העם יגיד לו תישאר בבית אנחנו איתך עם המשטרה שלנו ועם העוגה שלנו תמשיך לתת להם בראש אנחנו השכפ"ץ שלך בשטח
חזי
2
יש בשר הזה מסירות נפש גדולה. בנט מדבר על חובת אמונים? האמונים שלנו הם לה' ולתורתנו הקדושה ובן גביר לא מתבייש בזה ה' יצליח דרכו ויזכה אותו להמשיך להגן על בני התורה ועל תושבי הארץ בנחישות
טל
1
עלה והצלח
יוגב

