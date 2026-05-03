עם כל הבכירים | תיעוד נרחב מיום ההולדת 50 לשר איתמר בן גביר

ראש הממשלה מברך את השר בן גביר ( צילום: מילן עמר )

השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר חגג אמש (מוצאי שבת) יום הולדת 50 במסיבה חגיגית בוילה 'ספייס' במושב אמונים, בהשתתפות אישי ציבור ובכירי משטרת ישראל.

במהלך האירוע העניקה לו רעייתו אילה בן גביר עוגת יום הולדת מיוחדת במינה - עליה מוטבע חבל תלייה, עם הכיתוב: "מזל טוב לשר בן גביר, לפעמים חלומות מתגשמים". העוגה המיוחדת עוררה תשומת לב רבה בקרב המוזמנים.

מסיבת יום ההולדת | צפו - צילום: מיכל אלבלק ושוקי סלומון מסיבת יום ההולדת | צפו | צילום: צילום: מיכל אלבלק ושוקי סלומון 10 10 0:00 / 1:30

נתניהו בשיחת ברכה משעשעת "בן כמה אתה חושב שאני?" שיחת הברכה המשעשעת של נתניהו לבן גביר | צפו איציק אוחנה | 02.05.26 ראש הממשלה בנימין נתניהו התקשר במהלך המסיבה לברך את השר לרגל יום הולדתו. בשיחה המשעשעת, שאל נתניהו את בן גביר "בן כמה הוא?", ובן גביר נהנה מהשאלה והגיב בחיוך: "בן כמה אני נראה לך?" על פי הנמסר, נתניהו בירך את בן גביר בברכה חמה, כשהוא תולה את האשמה על העובדה שלא ידע את גילו המדויק בבנו שובאל. השיחה תועדה ועוררה חיוכים בקרב הנוכחים באירוע.

ראש הממשלה מברך את השר בן גביר - צילום: מילן עמר ראש הממשלה מברך את השר בן גביר | צילום: צילום: מילן עמר 10 10 0:00 / 2:00

המפכ"ל אישר לבכירים להשתתף

מפכ"ל המשטרה רנ"צ דני לוי אישר לקצינים בכירים מהסגל הפיקוד הכללי הארצי להשתתף במסיבת יום ההולדת. בהודעתו הבהיר המפכ"ל כי חל איסור על שוטרים או קצינים שלא משתייכים לסגל הפיקוד הכללי הארצי להשתתף באירוע.

על פי ההזמנה שנשלחה לשוטרים וקצינים במשטרת ישראל, השר בן גביר חוגג יום הולדת 50 ב-Villa Space שבמושב אמונים. המפכ"ל החליט כי רק הקצינים מהסגל הפיקודי הארצי יכולים להשתתף במסיבה, מהסיבה שהם ממילא נחשבים לבכירים בארגון ורק אחד מהם יוכל בעתיד להתמנות למפכ"ל.

ההזמנה שנשלחה ( צילום: רשתות חברתיות לפי סעיף 27א )

כדי למנוע אפשרות שבהם שוטרים יגיעו לאירוע, הפיצה המשטרה הודעה מפורשת: "היום בערב תתקיים יום הולדת לשר בן גביר. השר הזמין חברי הספ"כ, שוטרים וקצינים מהארגון. על פי הנחיית מפכ"ל, רשאים להגיע ליום ההולדת רק חברי ספ"כ ארצי. שוטרים וקצינים שאינם חברי ספ"כ והוזמנו לאירוע אינם רשאים להגיע".

בנט מאיים בתגובה

ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט הגיב בחריפות לאישור המפכ"ל ואיים: "משרת ציבור, בכל תפקיד ובכל ארגון ממשלתי, אשר יפר את חובת האמונים שלו למדינה וינצל את תפקידו בצורה פוליטית ולא ממלכתית, יודח באופן מיידי".

יצוין כי בעבר נחשפה חוליית מחבלים שתכננה להתנקש בשר בן גביר ובבנו שובאל, והשר זוכה לאבטחה מוגברת. כמו כן, בעבר הותקף השר במהלך סיור משפחתי בחוף הים בתל אביב על ידי פעילת שמאל.

יום הולדת חמישים לשר בן גביר ( צילום: שרון רביבו )

יום הולדת חמישים לשר בן גביר ( צילום: שרון רביבו )

יום הולדת חמישים לשר בן גביר ( צילום: שרון רביבו )

יום הולדת חמישים לשר בן גביר ( צילום: שרון רביבו )

יום הולדת חמישים לשר בן גביר ( צילום: שרון רביבו )

יום הולדת חמישים לשר בן גביר ( צילום: שרון רביבו )

יום הולדת חמישים לשר בן גביר ( צילום: שרון רביבו )

יום הולדת חמישים לשר בן גביר ( צילום: שרון רביבו )

יום הולדת חמישים לשר בן גביר ( צילום: שרון רביבו )

יום הולדת חמישים לשר בן גביר ( צילום: שרון רביבו )

יום הולדת חמישים לשר בן גביר ( צילום: שרון רביבו )

יום הולדת חמישים לשר בן גביר ( צילום: שרון רביבו )

יום הולדת חמישים לשר בן גביר ( צילום: שרון רביבו )

יום הולדת חמישים לשר בן גביר ( צילום: שרון רביבו )

יום הולדת חמישים לשר בן גביר ( צילום: שרון רביבו )

יום הולדת חמישים לשר בן גביר ( צילום: שרון רביבו )

יום הולדת חמישים לשר בן גביר ( צילום: שרון רביבו )

יום הולדת חמישים לשר בן גביר ( צילום: שרון רביבו )

יום הולדת חמישים לשר בן גביר ( צילום: שרון רביבו )

יום הולדת חמישים לשר בן גביר ( צילום: שרון רביבו )

יום הולדת חמישים לשר בן גביר ( צילום: שרון רביבו )

יום הולדת חמישים לשר בן גביר ( צילום: שרון רביבו )

יום הולדת חמישים לשר בן גביר ( צילום: שרון רביבו )

יום הולדת חמישים לשר בן גביר ( צילום: שרון רביבו )

יום הולדת חמישים לשר בן גביר ( צילום: שרון רביבו )

יום הולדת חמישים לשר בן גביר ( צילום: שרון רביבו )

יום הולדת חמישים לשר בן גביר ( צילום: שרון רביבו )

יום הולדת חמישים לשר בן גביר ( צילום: שרון רביבו )

יום הולדת חמישים לשר בן גביר ( צילום: שרון רביבו )

יום הולדת חמישים לשר בן גביר ( צילום: שרון רביבו )

יום הולדת חמישים לשר בן גביר ( צילום: שרון רביבו )

יום הולדת חמישים לשר בן גביר ( צילום: שרון רביבו )

יום הולדת חמישים לשר בן גביר ( צילום: שרון רביבו )

יום הולדת חמישים לשר בן גביר ( צילום: שרון רביבו )

יום הולדת חמישים לשר בן גביר ( צילום: שרון רביבו )

יום הולדת חמישים לשר בן גביר ( צילום: שרון רביבו )

יום הולדת חמישים לשר בן גביר ( צילום: שרון רביבו )

יום הולדת חמישים לשר בן גביר ( צילום: שרון רביבו )

יום הולדת חמישים לשר בן גביר ( צילום: שרון רביבו )

יום הולדת חמישים לשר בן גביר ( צילום: שרון רביבו )

יום הולדת חמישים לשר בן גביר ( צילום: שרון רביבו )

יום הולדת חמישים לשר בן גביר ( צילום: שרון רביבו )

יום הולדת חמישים לשר בן גביר ( צילום: שרון רביבו )