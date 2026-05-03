עם כל הבכירים | תיעוד נרחב מיום ההולדת 50 לשר איתמר בן גביר
השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר חגג אמש (מוצאי שבת) יום הולדת 50 בהשתתפות אישי ציבור ובכירי משטרת ישראל, בוילה 'ספייס' במושב אמונים. במהלך האירוע רעייתו אילה בן גביר העניקה לו עוגת יום הולדת שעליה מוטבע חבל תלייה, עם הכיתוב: "מזל טוב לשר בן גביר, לפעמים חלומות מתגשמים" | תיעוד וסיקור (ברנז'ה)
מפכ"ל המשטרה רנ"צ דני לוי אישר לקצינים בכירים מהסגל הפיקוד הכללי הארצי להשתתף במסיבת יום ההולדת. בהודעתו הבהיר המפכ"ל כי חל איסור על שוטרים או קצינים שלא משתייכים לסגל הפיקוד הכללי הארצי להשתתף באירוע.
על פי ההזמנה שנשלחה לשוטרים וקצינים במשטרת ישראל, השר בן גביר חוגג יום הולדת 50 ב-Villa Space שבמושב אמונים. המפכ"ל החליט כי רק הקצינים מהסגל הפיקודי הארצי יכולים להשתתף במסיבה, מהסיבה שהם ממילא נחשבים לבכירים בארגון ורק אחד מהם יוכל בעתיד להתמנות למפכ"ל.
כדי למנוע אפשרות שבהם שוטרים יגיעו לאירוע, הפיצה המשטרה הודעה מפורשת: "היום בערב תתקיים יום הולדת לשר בן גביר. השר הזמין חברי הספ"כ, שוטרים וקצינים מהארגון. על פי הנחיית מפכ"ל, רשאים להגיע ליום ההולדת רק חברי ספ"כ ארצי. שוטרים וקצינים שאינם חברי ספ"כ והוזמנו לאירוע אינם רשאים להגיע".
בנט מאיים בתגובה
ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט הגיב בחריפות לאישור המפכ"ל ואיים: "משרת ציבור, בכל תפקיד ובכל ארגון ממשלתי, אשר יפר את חובת האמונים שלו למדינה וינצל את תפקידו בצורה פוליטית ולא ממלכתית, יודח באופן מיידי".
