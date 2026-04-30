נתניהו אצל האדמו"ר מבעלזא (ארכיון)

בשורות מעודדות מגיעות בימים האחרונים מחצר הקודש בעלזא: ל"כיכר השבת" נודע כי חל שיפור משמעותי במצב בריאותו של האדמו"ר מבעלזא, והוא מרגיש ב"ה הרבה יותר טוב.

כפי שדיווחנו, לאחר שהשבת הנכספת לנגידי החסידות נדחתה משבוע שעבר בשל מצב הבריאות, יערוך האדמו"ר את השבת בשבת הקרובה במלון יוקרתי בסמוך לעיר העתיקה בירושלים. בימים האחרונים, כשהגיעו השמועות על השיפור במצבו, שוחח האדמו"ר טלפונית עם שני גיסיו מארה"ב, האדמו"רים מסקווירא וסאטמר, הם דרשו בשלומו הטוב ואיחלו ברכות לרוב.

במקביל, גיסו הגדול האדמו"ר מויז'ניץ, עורך תפילות "מי שברך" מיוחדת לאחר כל קריאת התורה, הן בבית מדרשו הגדול בקריית ויז'ניץ, והן בבית האכסניה במושב אורה, שם הוא שוהה בימים אלו.

השיפור במצבו של האדמו"ר הגיע גם לאוזני הדרג המדיני. ראש הממשלה בנימין נתניהו ביקש לשוחח עם האדמו"ר בטלפון כדי להתענין אישית במצב בריאותו. במהלך השיחה הודה האדמו"ר לנתניהו על הדאגה, ואיחל לו רפואה שלימה והצלחה בכל מעשיו למען הכלל.

ראש הממשלה הדגיש בשיחה, את הערכתו לפעילותו של בן האדמו"ר, הרה"צ רבי אהרן מרדכי רוקח. ראש הממשלה ציין כי הוא עוקב אחר המאמצים המושקעים בהובלת העסקונה החסידית בראשותו של הרה"צ, ושיבח את פועלם העקבי והמסור.

בחסידות מבקשים מהציבור להמשיך ולהודות על השיפור, אך להוסיף ולהתפלל לרפואתו השלימה והמלאה של האדמו"ר רבי ישכר דב בן מרים, לחיזוק כוחותיו כבימי קדם.