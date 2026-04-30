לאחר תקופה של דאגה

האדמו"ר מסאטמר ונתניהו התקשרו לרבי מבעלזא, על מה הם שוחחו? כל הפרטים

לאחר תקופה של חולשה, חל שיפור משמעותי במצבו של האדמו"ר מבעלזא שישבות השבת עם הנגידים בירושלים • גל של שיחות התעניינות מכל רחבי העולם הגיע למעון האדמו"ר, מהגיסים האדמו"רים מסקווירא וסאטמר ועד ראש הממשלה • וגם, הברכה הנדירה שקיבל נתניהו מהרבי (חסידים)

בשורות מעודדות מגיעות בימים האחרונים מחצר הקודש בעלזא: ל"כיכר השבת" נודע כי חל שיפור משמעותי במצב בריאותו של האדמו"ר מבעלזא, והוא מרגיש ב"ה הרבה יותר טוב.

כפי שדיווחנו, לאחר שהשבת הנכספת לנגידי החסידות נדחתה משבוע שעבר בשל מצב הבריאות, יערוך האדמו"ר את השבת בשבת הקרובה במלון יוקרתי בסמוך לעיר העתיקה בירושלים.

בימים האחרונים, כשהגיעו השמועות על השיפור במצבו, שוחח האדמו"ר טלפונית עם שני גיסיו מארה"ב, האדמו"רים מסקווירא וסאטמר, הם דרשו בשלומו הטוב ואיחלו ברכות לרוב.

במקביל, גיסו הגדול האדמו"ר מויז'ניץ, עורך תפילות "מי שברך" מיוחדת לאחר כל קריאת התורה, הן בבית מדרשו הגדול בקריית ויז'ניץ, והן בבית האכסניה במושב אורה, שם הוא שוהה בימים אלו.

השיפור במצבו של האדמו"ר הגיע גם לאוזני הדרג המדיני. ראש הממשלה ביקש לשוחח עם האדמו"ר בטלפון כדי להתענין אישית במצב בריאותו. במהלך השיחה הודה האדמו"ר לנתניהו על הדאגה, ואיחל לו רפואה שלימה והצלחה בכל מעשיו למען הכלל.

ראש הממשלה הדגיש בשיחה, את הערכתו לפעילותו של בן האדמו"ר, הרה"צ רבי אהרן מרדכי רוקח. ראש הממשלה ציין כי הוא עוקב אחר המאמצים המושקעים בהובלת העסקונה החסידית בראשותו של הרה"צ, ושיבח את פועלם העקבי והמסור.

בחסידות מבקשים מהציבור להמשיך ולהודות על השיפור, אך להוסיף ולהתפלל לרפואתו השלימה והמלאה של האדמו"ר רבי ישכר דב בן מרים, לחיזוק כוחותיו כבימי קדם.

4
ב״ה על הבשורות הטובות
בערלע בילגארייער
3
מעניין אותי לדעת איך היה הטלפון של נתניהו והאדמו"ר מסאטמר. שלשתם דיברו בבת אחת? מה שנקרא three way call?
חסיד
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
ליטאי
2
אשרי הדור
נורמלי
1
בזכות. רבי. אהרון מבאלז. יהיה ישועות. לרבע
אליהו פרץ. קרית. גת

