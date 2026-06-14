כיכר השבת
שר הצדקה בדורנו

העתירו בתפילות; אביהם של רבבות הנזקקים, האדמו"ר מהורדנקא, במצב קריטי

דאגה עצומה בעולם החסידות והחסד נוכח ההתדרדרות החמורה במצבו הרפואי של האדמו"ר הנגיד מהורדנקא, המאושפז בשבועות האחרונים • בשעה האחרונה חלה קריסת מערכות, ובחצרות החסידים קוראים לציבור לקרוע שערי שמים לרפואת רבי יצחק אריה בן חנה (חסידים)

האדמו"ר מהורדנקא (צילום: ארכיון 'כיכר השבת')

דאגה רבה בעולם החסידות נוכח מצבו הרפואי של האדמו"ר הנגיד מהורדנקא, מגדולי בעלי הצדקה בדורנו, לאחר שחלה בשעה האחרונה קריסת מערכות בגופו.

האדמו"ר הנגיד, שמוטיב חסדיו ושמו הטוב הולכים לפניו ממנצ'סטר שבאנגליה, תומך ברבבות בני ישראל ומחלק מדי חודש בחודשו תלושי מזון ומחיה לאלפי משפחות. בתקופה האחרונה אושפז האדמו"ר ואף עבר ניתוח חירום בשוויץ לפני כחודש ימים. בשעה האחרונה, כאמור, חלה התדרדרות חמורה במצבו וקרסו מערכות גופו.

הציבור בכל רחבי תבל נקרא להעתיר ולזעוק לרפואתו השלמה של האדמו"ר, רבי יצחק אריה בן חנה, בתוך שאר חולי עמו ישראל.

תפילותהאדמו"ר מהורדנקא

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