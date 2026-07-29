לאחר שלושה שבועות של תפילות והשתדלות, הבחור שמעלקא פינטר, תלמיד ישיבת באבוב ונכדו חביבו של האדמו"ר מזידטשוב, צפוי להשתחרר מחר מבית האסורים (כלא 10), לאחר שריצה עונש מאסר של 20 יום בגין אי התגייסות לצבא.

כזכור, מעצרו של נכד האדמו"ר עורר סערה רבת תהודה במגזר החרדי. לאורך ימי מעצרו פעלו עסקני החסידות ללא הפסקה כדי להביא לשחרורו המוקדם, אך על אף ההשתדלויות והמאמצים הקדחתניים, השחרור יצא לפועל רק מחר, עם תום ימי המאסר שנגזרו עליו.

במהלך התקופה עמד זקנו האדמו"ר מזידטשוב בחזית המאבק לשחרורו, ואף השתתף בעצרת התפילה והמחאה ההמונית שערכו חסידי צאנז מול חומות כלא 10.

חסימת ציר מרכזי בשיא עונת השמחות

לקראת שחרורו מחר, מתכוננים בחסידות לערוך מעמד 'קבלת פנים' ענקית לכבודה של תורה. המעמד המרכזי ייערך בשעה 19:00 בערב על פני רחובה של עיר, ברחוב רבינא, אשר ייסגר לתנועה.