כיכר השבת
בשיא עונת השמחות

לאחר 20 יום בכלא הצבאי: נכד האדמו"ר מזידטשוב משתחרר, נערכים לחסימות

בחסדי ה', הבחור שמעלקא פינטר, נכד האדמו"ר מזידטשוב, ישוחרר מחר מבית המעצר הצבאי בעוון אי התגייסות | בחסידות מתכוננים לקבלת פנים המונית בראשות זקנו האדמו"ר | רחוב רבינא יסגר לתנועה בשיא עונת החתונות מה שיגרום לעומסי ענק באיזור | כל הפרטים (חסידים)

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האדמו"ר מזידטשוב עם נכדו שמעלקא פינטר (צילום: ארכיון 'כיכר השבת')

לאחר שלושה שבועות של תפילות והשתדלות, הבחור שמעלקא פינטר, תלמיד ישיבת באבוב ונכדו חביבו של האדמו"ר מזידטשוב, צפוי להשתחרר מחר מבית האסורים (), לאחר שריצה עונש מאסר של 20 יום בגין אי התגייסות לצבא.

כזכור, מעצרו של נכד האדמו"ר עורר סערה רבת תהודה במגזר החרדי. לאורך ימי מעצרו פעלו עסקני החסידות ללא הפסקה כדי להביא לשחרורו המוקדם, אך על אף ההשתדלויות והמאמצים הקדחתניים, השחרור יצא לפועל רק מחר, עם תום ימי המאסר שנגזרו עליו.

במהלך התקופה עמד זקנו האדמו"ר מזידטשוב בחזית המאבק לשחרורו, ואף השתתף בעצרת התפילה והמחאה ההמונית שערכו חסידי צאנז מול חומות כלא 10.

חסימת ציר מרכזי בשיא עונת השמחות

לקראת שחרורו מחר, מתכוננים בחסידות לערוך מעמד 'קבלת פנים' ענקית לכבודה של תורה. המעמד המרכזי ייערך בשעה 19:00 בערב על פני רחובה של עיר, ברחוב רבינא, אשר ייסגר לתנועה.

המוני חסידים, אברכים ובני ישיבות צפויים להגיע למקום כדי לקבל את פני הבחור שנעצר, בראשות זקנו האדמו"ר מזידטשוב.

סגירת הציר המרכזי צפויה לגרור עומסי תנועה כבדים במיוחד באזור כולו. יצוין כי ברחוב רבינא והסביבה פועלים כ-15 אולמות שמחות, וסגירת התנועה בערב שגרתי בשיא עונת החתונות והשמחות צפויה ליצור עומסים חריגים ושיבושים קשים לציבור החוגגים והאורחים.

בחסידות מסכמים בסיפוק את ההתרגשות לקראת השחרור ומבהירים כי האירוע וההתכנסות ההמונית נעשים כולם אך ורק למען כבוד שמים ולחיזוק עולם התורה.

גיוס חרדיםהאדמו"ר מזידטשובכלא 10שמעלקא פינטר

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3
הגיע הזמן שכל בני התורה יהיו מאוחדים . זאת התשובה היחידה .
אפרים
2
מי שקובע חתונה בבני ברק מקבל... חתונה בבני ברק...
רק לא ג ושס
1
כל הכבוד להם.נסיך חוזר הביתה לכולל.נשמח אם גם המפכל יבוא.אל תפחד מפכל קטן.נחבק אותך מאוד מאוד.אל תפחד.
גפני

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