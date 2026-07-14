סערת גיוס בני הישיבות והתייצבות הבחורים בלשכות הגיוס עולה שלב ומסעיר במיוחד: ל"כיכר השבת" נודע כי אתמול (שני) נעצר בחור ישיבה, נכדו של האדמו"ר מזידטשוב, לאחר שהגיע ללשכת הגיוס במטרה להסדיר את מעמדו החוקי מול שלטונות הצבא.

הבחור, שהגיע ללשכה מתוך כוונה לפתור את הבירוקרטיה סביב מעמדו כבן ישיבה, הופתע לגלות כי במערכות הצבאיות הוא כבר מוגדר כ"עריק" לכל דבר ועניין. מיד עם זיהויו בלשכה, הוחלט על מעצרו המיידי והוא הועבר להמשך טיפול של המשטרה הצבאית.

גורמים המעורים בנושא מצביעים על כך שבשלטונות הצבא ובמערכת הביטחון עדיין לא יודעים להבדיל בין מעצר למעצר, ומתקשים להבין את הרגישות הפנים-חרדית.

"כאשר נעצר בחור ישיבה רגיל", מסבירים אותם גורמים, "נוצרות מיד הפגנות נקודתיות ומתבצע עירוב קבוע של עסקנים הפועלים בשקט או ברעש מאחורי הקלעים כדי להביא לשחרורו. אולם, כאשר מדובר בנכד של אדמו"ר או רב מוכר, המשחק משתנה לחלוטין והאירוע עולה מדרגה פי כמה וכמה".

החשש הגדול ברחוב החרדי ובמשטרה הוא כי המעצר הנוכחי עלול להוות טריגר למחאות ענק סוערות במיוחד שייצאו מכלל שליטה. במידה והסבא, האדמו"ר מזידטשוב, יחליט להתערב באופן אקטיבי בעניין, הוא צפוי להפעיל את שאר גדולי האדמו"רים וראשי הישיבות מה שיביא לגל מחאות חסר תקדים שיקיף את כלל המגזר.

עסקנים המלווים את נושא הגיוס מביעים זעם רב וטוענים כי מדובר ב"מלכודת" המונעת מבחורים להגיע ולנסות להסדיר את מעמדם כחוק.

"בחור שמגיע מרצונו הטוב כדי לסדר את הניירות ולמנוע בעיות, מוצא את עצמו מאחורי סורג ובריח ללא התראה מוקדמת", אומר בשיחה ל"כיכר השבת" אחד העסקנים המקומיים.

לדברי גורמים המעורים בנושא, המעצר הנוכחי משקף את עליית המדרגה באכיפת חוק הגיוס וההנחיות החדשות, לפיהן בחורים שלא הסדירו את מעמדם בזמן מוגדרים באופן אוטומטי כעריקים, ונעצרים מיד עם הגיעם לכל מוסד ממשלתי או לשכת גיוס.

בשעות אלו מפעילים העסקנים לחצים כדי להביא לשחרורו המהיר של נכד האדמו"ר ממעצר בכדי למנוע התלקחות רחבה ברחובות.