אירוע דרמטי שהסתיים במעצר מהיר התרחש ביום ראשון האחרון בשכונת קראון הייטס שבברוקלין, מרכז משכנן של אלפי משפחות חסידות חב״ד, כאשר גנב שהחליט לשדוד חנות מקומית נלכד דקות ספורות לאחר מכן בזכות תושייה יוצאת דופן של מתנדבי ארגון ה'שומרים' המקומי.

האירוע כולו התרחש לפי הדיווח באתר קראון הייטס אינפו בסופרמרקט המוכר והפופולרי 'כשר טאון', הממוקם בצומת הרחובות רטלנד ואלבני בלב השכונה, מקום אותו סימן ככל הנראה החשוד כיעד קל ונוח לביצוע זממו.

לרוע מזלו של הגנב, באותן דקות שהה במקום מתנדב ערני של ארגון ה'שומרים' קראון הייטס, אשר הבחין בהתנהגותו החשודה ועקב אחר מעשיו מקרוב.

המתנדב זיהה את הרגע שבו החשוד החל להכניס מוצרים ומצרכים שונים מהמדפים הישר לתוך כיסיו ולתוך שקית שנשא עמו, מתוך כוונה ברורה לצאת מהמקום מבלי לשלם על הסחורה. המתנדב לא התעמת עם החשוד בתוך כותלי החנות, אלא תיעד את שלב ההחבאה, ומיד עם יציאתו של הגנב מהסופרמרקט הוא דיווח על כך ברשת הקשר של הארגון.

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בתוך שניות ספורות הוזעק למקום מתנדב 'שומרים' נוסף שהחל לעקוב אחר החשוד במרחק ביטחון כדי שלא לאבד את עקבותיו, ובמקביל בוצעה קריאה דחופה למוקד משטרת ניו יורק עם תיאורו המלא של החשוד וכיוון מנוסתו.

התגובה המהירה של השוטרים מתחנת המשטרה ה-71 בשכונה, בשילוב עם ההכוונה המדויקת והרציפה של מתנדבי ה'שומרים' בשטח, הובילו לסגירת מעגל מהירה במיוחד. השוטרים הצליחו ללכוד את הגנב כשהוא נמצא במרחק של בלוקים בודדים בלבד מזירת הפשע.

החשוד ההמום, שלא הבין כיצד כוחות המשטרה הגיעו אליו במהירות שכזו, נעצר על המדרכה בשכונה, ידיו נכבלו מאחורי גבו באזיקים, והוא הועבר ישירות לתחנת המשטרה. בקשר המשטרתי סומן האירוע כהצלחה תחת המונח "1 UNDER", המציין כי החשוד נמצא תחת מעצר מלא של הכוחות.

כעת ייאלץ העבריין לעמוד בפני החוק ולתת את הדין על מעשי הגניבה שלו. בארגון ה'שומרים' שבים ומזכירים לתושבי השכונה ולבעלי העסקים את החשיבות שבערנות קהילתית, ומבקשים מהציבור לדווח באופן מיידי למוקד הארגון הפועל 24 שעות ביממה על כל אדם או אירוע שנראים חריגים או חשודים בשטח.