ח"כ מאיר פרוש נאם הבוקר (שלישי) במליאת הכנסת בדיון הסוער על הצעת החוק להפסקת המעצרים של לומדי התורה והציג שוב את המלצת ועדת שקדי - "שמירה על ערכי הליבה של העולם החרדי - שומרים על לומדי תורה ש"תורתם אומנותם" (לומדים שלושה סדרים ביום)". לדבריו, הצעת החוק הזו תואמת את ההמלצה הזו, ועל כן מכתב הרמטכ"ל תמוה מאוד.

בפתח דבריו התייחס לאישור חוק יסוד: לימוד תורה וקשר בין החוקים: "אתמול אישרנו כאן חוק, חוק יסוד, שסיפק הצהרה חשובה מאוד, לפיה הכנסת, נציגי רוב העם, ויתירה מכך, רוב מוחלט ומובהק של נציגי העם היהודי בארץ ישראל, מכירים בכך שלימוד התורה הוא ערך יסוד במורשת העם היהודי ובמדינת ישראל. היום, אנחנו עושים עוד צעד חשוב, ואולי אף יותר חשוב, והופכים את ההצהרה הזו למעשים. בעזרת ה' הכנסת תאשר היום באופן סופי את הצעת החוק המפסיקה את מעצרם הנפשע של לומדי התורה בארץ ישראל".

ביחס למכתב הרמטכ"ל והמלצות שקדי אמר: "ראיתי את הפרסומים על מכתבו של הרמטכ"ל, והאמת שהדברים תמוהים מאוד בעיני, מאחר שהדברים סותרים את העמדה המקצועית של הצבא, עמדה שהרמטכ"ל זמיר היה מבין המובילים לגיבושה".

"מספר חודשים אחרי האסון הנורא בשמחת תורה תשפ"ד, בחודש דצמבר 2023 למניינם, מקים שר הביטחון דאז יואב גלנט ועדה. לא נתניהו, לא ישראל כ"ץ, גלנט. לא ועדה פוליטית, ועדה צבאית-מקצועית. בראשה הוא מציב אלוף במיל', את האלוף אליעזר שקדי. מאחר וגלנט, אלוף במיל', הוא שר הביטחון - סוג של דמות פוליטית, האלוף שקדי לא מוכן לצאת לדרך בלי ברכתם של הגנרלים הלוי וזמיר".

וכך כותב האלוף שקדי: "חודשיים וחצי בתוך מלחמת "חרבות ברזל", בדצמבר 2023 ביקש ממני שר הביטחון להוביל צוות ולעסוק בגיוס חרדים לצה"ל. בקשה שכזאת בעת מלחמה רחוקה מאוד מלהיות מובנת מאליה. החלטתי להיענות לבקשתו ולעשות זאת. היה חשוב לי", כותב האלוף שקדי, "שהדבר יהיה על דעת ובתמיכה מלאה של הרמטכ״ל ומנכ״ל משרד הביטחון". ח"כ פרוש מציין: "מי היה הרמטכ"ל אז? רב אלוף הרצי הלוי. מי היה מנכ"ל משרד הביטחון אז? אלוף, לימים רב אלוף, אייל זמיר, הרמטכ"ל".

האלוף שקדי כותב בדברי הפתיחה שלו: "נעסוק בנושא, מתוך כבוד הדדי, בהבנה וברגישות כך שהעשייה תהיה משמעותית תכליתית ורלוונטית לכל מצב - אם יש חוק, ואם אין חוק". כאמור, "אם יש חוק, ואם אין חוק". כמו המצב היום. הוא מוסיף וכותב עוד מספר נקודות חשובות, כמו למשל: "יש חשיבות גדולה בקירוב לבבות ובמניעת קרע פנימי עמוק".

"אבל לפני שהוא צולל למסקנות המלאות, הוא מציג את הדגשים ביציאה לדרך, ובכלל זה הדברים הבאים, ואני שוב מצטט, מילה במילה", המשיך ח"כ פרוש לפרט ולצטט סמדויק: "שמירה על ערכי הליבה של העולם החרדי - שומרים על לומדי תורה ש"תורתם אומנותם" (לומדים שלושה סדרים ביום)".

הוא הוסיף: "לא הייתה בוועדה הזו אף דמות פוליטית, היו בה שבעה קצינים בכירים בסדיר ובמילואים. אלוף, שני תתי אלופים, שלושה אלופי משנה, וסגן אלוף. אליהם אפשר להוסיף מי שהפך לימים גם כן לאלוף, עו"ד איתי אופיר – אז יועמ"ש מערכת הביטחון. אחד משני תתי האלופים הוא רח"ט תומכ"א שי טייב, לא אחד שאפשר לטעון כלפיו כי הוא לא מכיר את צרכי המערכת".

"אני חוזר שוב", חידד, "הוועדה הזו הוקמה אחרי אסון שמחת תורה, מה שאתם מכנים השביעי באוקטובר. היא הוקמה בדצמבר 23, הגישה את המלצותיה במאי 24 למניינם. הוקמה אחרי, הגישו אחרי, ואל תנסו לשכתב את ההיסטוריה".

"הצעת החוק הזו שאנו נצביע עליה היום, המבקשת להפסיק את מעצר לומדי התורה, היא אימוץ ישיר של ההמלצה של ועדת שקדי, ועדה צבאית-מקצועית בלתי תלויה. אני מברך את יו"ר ועדת חוץ וביטחון, ח"כ בועז ביסמוט שמתוקף תפקידו קשוב לקולות העולים ממערכת הביטחון, על יישום ההמלצה של ועדת שקדי, וקידום הצעת החוק הזו, אשר תפסיק את המראות הנוראיים מרחובות ישראל של מעצר לומדי תורה".

בנאומו פנה גם לשופטי בג"ץ שצפויים לדון בהצעת החוק הזו, במידה ויוגשו עתירות, והזהיר: "אני רוצה לפנות מכאן, מעל במת הרשות המחוקקת, ולהתריע בפני הרשות השופטת – הישמרו והיזהרו לכם מלבטל או להקפיא את החוק הזה".

"אתם משחקים באש, מעשיכם עד היום, יחד עם הייעוץ המשפטי לממשלה, יוצרים קרע בלתי ניתן לאיחוי בעם. אתם הובלתם את החברה הישראלית לסף התהום, נציגי הציבור כאן, הרוב שבהם, החליטו לקחת מכם את הגפרורים ולנסות לכבות את האש, אם תפגעו גם במאמץ הזה, הדם יהיה על הידיים שלכם".

"האקדח שנשלף בכביש 1 כלפי המוחים החרדים, מכות עד זוב דם שקיבל האברך הצעיר מאשדוד השבוע, העבריינים שמסתובבים חופשי כי נפגעי העבירה חוששים מלפנות לרשויות החוק שאמורות להגן עליהם, ההסתה שמשתוללת ברחוב נגד הציבור החרדי, כל זה עליכם, ואתם שופכים עוד שמן למדורה".

"אני מתריע בכם, פגיעה בחוק הזה היא צעד אחד רחוק מדי, צעד אשר אתם תתחרטו עליו", הזהיר והתריע.

ח"כ פרוש פנה גם אל עשרות אלפי השוטרים ואמר: "אשר אני יודע שהרוב המוחלט בהם אוהב את לומדי התורה, וקורא לכם. אל תבצעו פקודה לא חוקית שדגל שחור משחור מתנוסס מעליה. גם אם בג"ץ יבטל את החוק הזה, הוא עושה את זה בחוסר סמכות, זה לא החוק, החוק נשאר החוק, והוא מה שמחייב אתכם".

"אני יודע שלא רציתם בשום שלב לציית לפקודה המטורפת של המפכ"ל לצוד בני ישיבות ברחובות, כעת אנחנו נותנים לכם מכאן את הגיבוי החוקי, אסור לכם לעצור לומדי תורה. מי שעוצר לומדי תורה גם עובר על המוסר היהודי, וגם עובר על החוק", קבע.

בסיום דבריו פנה לחברי האופוזיציה, "לפחות אלו שנשמה יהודית פועמת בקרבם, כאלו שיש להם קצת מצפון, אני פונה ללב היהודי שלכם - לא הכל זה פוליטיקה. יש בשעה זו עשרות אברכים ובני ישיבות שיושבים בכלא, כאן בארץ ישראל, בעוון לימוד תורה.

"עמוק בפנים, גם אתם יודעים שזה לא הדבר הנכון. גם אתם מבינים שזה לא הגיוני להכריז על 90 אלף איש כעבריינים ולהוציא להם צווי מעצר, גם אתם יודעים שאין לצבא מקומות כליאה ל-90 אלף איש, אז מה הקטע? האם זה מכבד אתכם להיות מדינה עם 90 אלף עבריינים? תקשיבו לקול ההיגיון, תצביעו בעד החוק הזה".

בסיום דבריו הודה לח"כ ינון אזולאי והגדיר אותו כ"שותפי לוועדת החוץ והביטחון" ושיתף כי "יחד פעלנו לקידום הצעת החוק הזו בוועדה, יחד נאלצנו להתמודד עם כמויות שנאה בלתי נתפסות מסביב לשולחן, שנאה כלפי לומדי התורה וכלפי כל הציבור החרדי, וברוך ה' שקול התורה, וקול ההיגיון ניצח את השנאה".