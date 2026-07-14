שר החינוך יואב קיש ( צילום: Yonatan Sindel/Flash90 )

פרסום ראשון: בכירים במשרד החינוך זימנו אתמול (שני) את הנהלת אחד הסמינרים המובילים והנחשבים ביותר במגזר הליטאי בבית שמש לשימוע, בשל סירובו לזמן תלמידה ששובצה בוועדות השיבוץ של העירייה. הסיבה הרשמית לזימון היא כמובן סירוב הסמינר לקבל את אותה תלמידה, אבל ל'כיכר השבת' הגיעו פרטים מסמרי שיער - שאת חלקם נחשוף היום.

כדי להבין כיצד עובד מערך הקבלה לסמינר בית יעקב, בכל עיר, נתחיל מהתחלה: ההליך הרשמי מתחיל בהגשת מסמכי קבלה מצד התלמידה, דרך בית הספר בית יעקב בו היא לומדת, להנהלת הסמינר. והיה, והסמינר בחר משיקוליו הוא, שלא לקבל את התלמידה, עניינה של התלמידה עובר לטיפול הרשות המקומית. בכל רשות מקומית חרדית קיימת ועדת שיבוצים שמטרתה לשבץ מכוח החוק, את כלל התלמידות שקיבלו תשובה "שלילית". הוועדה מכריעה להיכן תשובץ כל תלמידה שסיימה כיתה ח' וטרם התקבלה לסמינר. הסמינרים החרדים מחוייבים לזמן את התלמידה ששובצה אליהם, ומשרד החינוך הוא הגוף שאוכף את קבלת התלמידה לסמינר אליו היא שובצה. למשרד החינוך ישנם כלים, מכוח החוק, כדי לאכוף את קבלת התלמידות לסמינר.

משרד החינוך בירושלים ( צילום: יונתן זינדל, פלאש 90 )

עד כאן - הכל טוב ויפה, וגם השנה, ועדת השיבוצים העירונית בבית שמש, שיבצה את כלל התלמידות בסמינרים החרדים בעיר. סיפרונו מתחיל בתלמידת כיתה ח', שאביה "מקושר" מאוד, והוא חפץ להכניס את בתו לאחד הסמינרים הליטאים המובילים בעיר בית שמש.

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ההנהלה הרוחנית של הסמינר בחרה שלא לקבל את אותה תלמידה, לצד תלמידות נוספות שהנהלת הסמינר בחרה שלא לקבל. ועדת השיבוצים העירונית בחרה לשבץ את אותה תלמידה לצד תלמידות נוספות שנדחו בסמינרים השונים. בהנהלת הסמינר בחרו לקבל את כלל שיבוצי הוועדה - למעט אותה תלמידה ספציפית. מטעמים מובנים מאוד, אנו לא נכנס לסיבות ההתנגדות.

רק נציין, שהנהלת הסמינר הגישה ערר על ההחלטה לשבץ את אותה תלמידה, ותגובת משרד החינוך שנשלחה לסמינר כללה ניסוח תקדימי ותמוה, שנוגד את העובדות בשטח.

עיריית בית שמש | ארכיון ( צילום: Yonatan Sindel/Flash90 )

במשרד החינוך טענו כי "מבירור שנערך מול רבני השכונה נמצא כי התלמידה מתאימה למוסד". מדובר בתגובה תקדימית, המעורר תהיות כמו למשל - מי מטעם משרד החינוך "בירר" את העובדות מול הנהלת הסמינר ורבני השכונה? מה גם שנדמה כי לפתע רוחות מרעננות חולפות במשרד החינוך כאשר הקו המנחה את המשרד הוא דעת הרבנים.

יתר על כן, מבירור שערך 'כיכר השבת' בקרב רבני שכונת מגוריה של התלמידה עולה כי בעוד רב אחד אכן אפשר את קבלת התלמידה לסמינר המדובר, הרב השני באותה שכונה גילה התנגדות נחרצת - מה שמעלה סימני שאלה על טענות משרד החינוך.

וכאן, בנקודה הזו - החל מסע הפחדה חסר תקדים, מצד מפקחים ובכירים במשרד החינוך כלפי הנהלת הסמינר, מסע שהגיע לשיאו כאמור אתמול, עם הזמנת הנהלת הסמינר לשימוע בגין אותו סירוב עיקש לקבל את אותה תלמידה.

היות וכאמור, אביה של אותה תלמידה נחשב למקושר ביותר, ההתערבות החריפה של מפקחי משרד החינוך, מעוררת תהיות קשות על התנהלות של "איפה ואיפה" באכיפת קבלת הכרעת ועדת השיבוצים - מי שאביה מקושר זוכה להתערבות מיידית וזימון לשימוע, בעוד סמינרים אחרים בעיר, שגם הם מסרבים לקבל תלמידות ששובצו אליהם בהכרעת ועדת השיבוצים, זכו לעת עתה ב"נו נו נו" רפה ולאורך רוח מצד מערכת האכיפה של משרד החינוך.

משפנינו עם העובדות למנהל המחוז החרדי במשרד החינוך, שי קלדרון, והצגנו בפניו את העובדות לצד החשש מהפעלת קשרים פסולים מצד אביה של התלמידה הנחשב למקושר במשרד החינוך - הפנה אותנו הלה לדוברות משרד החינוך.

נדגיש - 'כיכר השבת' בדק את העובדות עם מנהלי סמינרים נוספים שגם הם טרם קיבלו את כלל התלמידות ששובצו אליהם בהכרעת ועדת השיבוצים, אולם אף אחד מהם לא קיבל איומים לשימוע, בטח לא זימון בפועל.

שי קלדרון ( צילום: צילומסך )

תגובת משרד החינוך: "שיבוץ תלמידות לסמינרים מתבצע על ידי הרשויות המקומיות בהתאם להוראות הדין. כאשר מוסד חינוכי אינו מקבל תלמידה ששובצה אליו, תפקידם של גורמי הפיקוח במשרד הוא לברר את נסיבות העניין ולוודא כי הליך הקבלה מתנהל בהתאם לדין ובאופן שוויוני. גם במקרה זה, כפי שנעשה במקרים דומים במסגרות חינוך אחרות, הוזמנה הנהלת המוסד לבירור הסוגיה, כחלק מהליך הפיקוח השגרתי של המשרד".

כאמור, בירור שערכנו עם מנהלי סמינרים נוספים, המתנגדים לחלק מהשיבוצים - בירור שנערך לאחר קבלת תגובת משרד החינוך - העלה כי אף אחד מהם לא קיבל זימון לשימוע, מה שמעורר שאלות על תגובת משרד החינוך.

אחרית דבר

בידינו עדויות קשות על התנהלות גורמים רבים בנושא. זהו לא סיפורו של סמינר המתמודד עם "איפה ואיפה" של מערכת האכיפה במשרד החינוך, אלא סיפור עמוק יותר, ששורשיו נעוצים במחלוקת עזה הנתשת בין שתי המחנות של רבני העיר בית שמש במגזר הליטאי.

אנו תקווה כי לא ניאלץ לפרסם את יתר פרטי הפרשה, ושהאמת והשלום ישובו לשכון בעיר בית שמש.