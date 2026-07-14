התושבים הופתעו כוחות גדולים של משטרה פשטו הלילה על שכונת אחיסמך; זו הסיבה צוותים של ימ”ר ירושלים, בליווי כוחות יס”מ גדולים, פשטו הלילה על השכונה ועצרו שלושה אברכים | השוטרים חששו מבואם של מפגינים ודאגו להרגיע את הרוחות (חדשות)

קי קובי ישראל כיכר השבת | 11:39