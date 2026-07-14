כיכר השבת
התושבים הופתעו

כוחות גדולים של משטרה פשטו הלילה על שכונת אחיסמך; זו הסיבה

צוותים של ימ”ר ירושלים, בליווי כוחות יס”מ גדולים, פשטו הלילה על השכונה ועצרו שלושה אברכים | השוטרים חששו מבואם של מפגינים ודאגו להרגיע את הרוחות (חדשות)

השוטרים באחיסמך, הלילה (צילום: לפי סעיף 27א)

דרמה בשכונה החרדית אחיסמך בלוד: צוותים של ימ”ר ירושלים, בליווי כוחות יס”מ גדולים, פשטו הלילה (שלישי) על השכונה ועצרו שלושה אברכים.

ל'כיכר השבת' נודע כי לכל אחד מצוותי המעצר הוצמדו לוחמי יס"מ, כחלק מהיערכות למקרה שתופץ הודעה על " עריקים" ותוביל להתקהלויות במקום.

עוד נודע כי במהלך הפעילות השקיעו השוטרים מאמצים חריגים בהרגעת הרוחות, והבהירו שוב ושוב לתושבים ולגורמים בקהילה כי לא מדובר במעצרי עריקים או בפעילות הקשורה לגיוס, אלא בחקירה פלילית-כלכלית.

במשטרה ביקשו בכך למנוע הפצת שמועות שעלולות להביא להגעת עשרות תושבים לזירה.

משטרהמעצרלודאחיסמך
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