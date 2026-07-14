כוחות גדולים של משטרה פשטו הלילה על שכונת אחיסמך; זו הסיבה

דרמה בשכונה החרדית אחיסמך בלוד: צוותים של ימ”ר ירושלים, בליווי כוחות יס”מ גדולים, פשטו הלילה (שלישי) על השכונה ועצרו שלושה אברכים.
ל'כיכר השבת' נודע כי לכל אחד מצוותי המעצר הוצמדו לוחמי יס"מ, כחלק מהיערכות המשטרה למקרה שתופץ הודעה על "מעצר עריקים" ותוביל להתקהלויות במקום.
עוד נודע כי במהלך הפעילות השקיעו השוטרים מאמצים חריגים בהרגעת הרוחות, והבהירו שוב ושוב לתושבים ולגורמים בקהילה כי לא מדובר במעצרי עריקים או בפעילות הקשורה לגיוס, אלא בחקירה פלילית-כלכלית.
במשטרה ביקשו בכך למנוע הפצת שמועות שעלולות להביא להגעת עשרות תושבים לזירה.
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