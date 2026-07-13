אסון כבד וטראגי מזעזע את העיירה השלווה מונטווייל שבניו ג'רזי, הסמוכה למונסי, לאחר שבני זוג קשישים מצאו את מותם בנסיבות מחרידות בתוך ביתם, כתוצאה מהרעלת פחמן חד-חמצני.

האירוע הקשה, לפי הדיווח של ג'רי דה-מרקו מרשת החדשות אינדפנדנט אונליין ניוז, שצוטט גם ב"מונסי סקופ", התרחש בליל שבת, כאשר שוטרים שהגיעו לביתם של השניים לצורך בדיקת שלומם, גילו את גופותיהם של פריימן בן ה-84 ורעייתו בת ה-83, כשהם שוכבים ללא רוח חיים בקומה העליונה של ביתם.

מפקד משטרת מונטווייל, דאגלס מקדואל, סיפר לפי הדיווח כי עם הגעתם של צוותי החירום וההצלה למקום, הם זיהו מיד רמות גבוהות וחריגות במיוחד של גז ופחמן חד-חמצני בתוך חלל המבנה.

כוחות המשטרה והכיבוי פינו במהירות את הבית מחשש לפגיעה נוספת, אולם עבור בני הזוג זה כבר היה מאוחר מדי, ורופאים נאלצו לקבוע את מותם בזירת האירוע. מחקירת המקרה עולה כי מקור הגז הקטלני הוא ברכבם של בני הזוג, אשר הושאר פועל בטעות בתוך המוסך הביתי הצמוד (גראז'), וממנו דלפו הגזים הרעילים ישירות אל תוך חללי המגורים.

האירוע הטראגי הזה מפנה שוב את זרקורי האזהרה של גופי החירום וההצלה לעבר הסכנות האורבות בבתים פרטיים עם מוסכים צמודים. פחמן חד-חמצני (CO) מוכר בעולם הרפואה וההצלה כ"רוצח השקט" – מדובר בגז בלתי נראה, נטול צבע ונטול ריח לחלוטין, אשר מסוגל לחלחל לתוך מבני מגורים במהירות רבה, גם כאשר דלת המוסך נותרת פתוחה חלקית. האדם הממוצע השואף את הגז אינו מודע כלל לסכנה, והוא עלול לאבד את הכרתו ולמצוא את מותו בתוך דקות ספורות מבלי שחש בדבר. בשל כך, הרשויות שבות ומזהירות את הציבור באופן גורף לעולם לא להשאיר כלי רכב מונע בתוך מוסך סגור או צמוד, ומדגישות את החובה להוציא את הרכב אל מחוץ למבנה מיד עם התנעתו, כמו גם לוודא כי הוא כבוי לחלוטין עם החזרה הביתה. הגנה קריטית נוספת עליה חוזרים גורמי הבטיחות היא התקנת גלאי פחמן חד-חמצני הפועלים על סוללות בכל קומה בבית, ובמיוחד באזורי השינה, דבר שיכול למנוע אסונות דומים בעתיד.

עבור בני משפחת פריימן, האסון הנוכחי מתווסף לטרגדיה קשה נוספת שחוו רק לפני שנים ספורות. לפי נגיווח, בשנת 2018 שכלה המשפחה את בתם של בני הזוג, שנפטרה בגיל 43 בלבד לאחר מאבק במחלת הסרטן. המנוחה הותירה אחריה שלושה יתומים, ועבדה בימיה האחרונים כאחות ילדים במרכז הרפואי של אוניברסיטת ניו יורק ולאחר מכן כאחות בית ספר בהילסדייל, כאשר סיפורה האישי ואמונתה נגעו ברבים ואף הובילו אז למסע גיוס המונים נרחב עבור משפחתה.

כעת, נאלצים בני המשפחה להתמודד עם האובדן הכפול והפתאומי של ההורים המבוגרים. חקירת נסיבות המוות מנוהלת באופן רשמי על ידי משטרת מונטווייל, כשאליה הצטרפו שלושה גופים מקצועיים של מחוז ברגן, בהם משרד התובע המחוזי, צוות הזיהוי הפלילי של השריף ומשרד החוקר הרפואי הראשי.