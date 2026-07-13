רשויות עיריית מונטגומרי שבמדינת ניו ג'רזי חתמו באחרונה על הסכם פשרה כספי בסך 80 אלף דולרים מול קצין משטרה יהודי ותיק, אשר הגיש תביעה חריפה בגין אפליה דתית, אנטישמיות והתנכלות במקום העבודה.

הקצין שירת במחלקת המשטרה המקומית מאז שנת 2004 והיה השוטר היהודי היחיד בהיסטוריה של התחנה. התביעה המשפטית, שפרטיה נחשפו בבלוג המשפטי העצמאי NJ Civil Settlements על ידי ג'ון פאף, הציפה מסכת של התנכלויות שהחלה לאחר שהקצין העז להתלונן על הערות פוגעניות מצד מפקדו.

על פי עובדות התביעה שהוגשה לבית המשפט, האירוע המרכזי שהצית את הסערה התרחש בחודש מאי 2024, במהלך אירוע ברבקיו מחלקתי שנערך במסגרת מטווחים של התחנה. במהלך האירוע, סמל המחלקה דאז, ריאן גריי, החל ללעוג בפומבי לקצין היהודי על רקע דתו. הסמל שאל בלעג ובנוכחות אנשי משטרה נוספים האם הבשר המוגש במקום הוא כשר, והוסיף לשאול בציניות האם היהודי מתכוון לשתות יין קידוש מסורתי מסוג "מנישביץ" כשיחזור לביתו. הקצין היהודי חש מושפל ומבוזה בפני חבריו לעבודה, והחליט לא לשתוק על הפגיעה בכבודו ובמסורת אבותיו.

מספר שבועות לאחר מכן, הגיש השוטר תלונה רשמית למפקדיו והביא לפתיחת חקירה פנימית במחלקה. חקירת המחלקה לחקירות שוטרים אכן מצאה כי הסמל הבכיר הפר את נהלי המשמעת והתנהג בצורה שאינה הולמת, והוחלט לנקוט נגדו בצעדים משמעתיים. אולם, השוטר גילה במהירות כי המחיר על תלונתו ישולם דווקא על ידו; לטענתו, בעת שרואיין במסגרת החקירה, מפקדיו העבירו לו מסרים קרים, והפגינו כלפיו עוינות, כעס וחוסר נוחות בולט מעצם העלאת הנושא ש"מלכלך" את שמה של היחידה.

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הנקמה המקצועית, כך על פי כתב התביעה, לא איחרה לבוא. למרות שהשוטר היה המועמד המבוגר והוותיק ביותר בתחנה ואף שימש כסמל בפועל בהצלחה במספר הזדמנויות בעבר, הוא נדחק באופן שיטתי ולא סביר למקום ה-10 מתוך 14 מועמדים בסבב הקידומים הרשמי לתפקיד סמל קבוע. הקצין הבין כי הוא סומן ונחסם מקצועית רק בשל העובדה שהתקומם נגד האנטישמיות בתחנה, והחליט לתבוע את עיריית מונטגומרי ואת הסמל הפוגע תחת החוק המקומי להגנת חושפי שחיתויות ומניעת אפליה במקומות עבודה.

הדרך להסכם הפשרה הנוכחי הייתה מפותלת במיוחד וכללה מאבקים בירוקרטיים מורכבים. הליכי גישור מוקדמים הובילו תחילה להסכם לפיו הקצין יקודם רטרואקטיבית לדרגת סמל, יפרוש עם פנסיה מוגדלת ויקבל 50 אלף דולר, אך רשות הפנסיות של מדינת ניו ג'רזי פסלה את המתווה ולא אישרה את קידום הנייר. בסופו של דבר, לאחר מאבק משפטי עיקש נוסף, נאלצה העירייה להעלות את סכום הפיצוי הכספי הכולל ל-80 אלף דולר, מתוכם 62,500 דולר ישולמו ישירות לקצין כפיצוי על אובדן שכר ועוגמת נפש, ו-17,500 דולר יכסו את שכר טרחת עורכי דינו.

כחלק מההסכם, נאלץ הקצין היהודי לפרוש מהמשטרה לצמיתות ולהתחייב שלא לעבוד עוד עבור העירייה. למרות שהרשות ניסתה להכניס סעיף סודיות דרקוני להסכם, חוק חופש המידע האמריקאי כפה את חשיפת המסמכים המביכים לעין הציבור.