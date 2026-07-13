לפחות 27 בני אדם נהרגו ו-22 נוספים נפצעו באורח אנוש בלילה שבין ראשון לשני, לאחר ששריפת ענק השמידה בר פופולרי במחוז צ'אטוצ'אק שבבירת תאילנד. כוחות כיבוי האש שהוזעקו למקום בעקבות דיווח של נהג חולף הצליחו להשתלט על הלהבות בתוך כחצי שעה, אך פנים המבנה נשרף כליל.

מתוצאות החקירה הראשונית עולה כי מרבית הגופות, בהן תשעה גברים ו-18 נשים, נמצאו בתוך חדר השירותים של המבנה. מנהל המחלקה לצמצום אסונות בבנגקוק, סוריאצ'אי ראוויוואן, ציין כי הממצאים הראשוניים מצביעים על כך שמרבית הקורבנות איבדו את חייהם כתוצאה של שאיפת עשן בזמן שחיפשו מחסה.

ראש ממשלת תאילנד, אנוטין צ'רנווירקול, ביקר בזירה והביא את עדותו של מוזיקאי שהופיע בבר בזמן האסון. לדברי ראש הממשלה, הנגן סיפר כי "היה פיצוץ וכולם ניסו לברוח מהעשן והלהבות", וכי אנשים רבים לא הצליחו לצאת מאחר שחלקם "הלכו לחלק האחורי של הבניין וניסו להחביא את עצמם... בשירותים".

מושל בנגקוק, צ'אצ'ארט סיטיפונט, מסר כי קישוטים דליקים בתקרת הבר תרמו להתפשטות המהירה של האש במקום. המושל הוסיף כי התקבלו דיווחים על קורבנות שנמצאו מחוסרי הכרה בסמוך לפתחי החירום של המועדון, דבר המעלה חשד כי היציאות היו חסומות באותה העת, אם כי הנושא דורש בדיקה פורנזית נוספת.

רוכב אופנוע שהיה עד לזוועה וסייע לפצועים סיפר לסוכנות הידיעות הצרפתית על רגעי האימה. "אני מרגיש מדוכא. ראיתי מקרי מוות רבים ואינני יודע מה עלה בגורלם של האנשים שעזרתי להם", אמר תוך שתיאר כיצד השתמש בבגדים כדי לכבות את האש שאחזה בגופם של חמישה בני אדם שנמלטו מהמבנה.

הרשויות המקומיות הודיעו על סגירת מבנה הבר למשך 30 ימים ועל מתן פיצוי כספי למשפחות הנספים והפצועים המטופלים בבתי החולים. האירוע הנוכחי מצטרף לשורה של אסונות דומים במדינה, בהם שריפת בר בשנת 2022 שגבתה את חייהם של 22 בני אדם, ושריפת מועדון לילה בשנת 2009 בה נהרגו 66 חוגגים.