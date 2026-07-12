ג'וליוס אדוארדס (39), תושב קנטון שבאוהיו, נעצר לאחר מרדף ממושך שכלל ירי לעבר שוטר, חטיפת מיניוואן, נסיעה פרועה דרך מגרש הגולף Fox Den Golf Course והתנגשות בניידת משטרה.

לפי משטרת הכבישים של אוהיו (OSHP), אדוארדס היה מבוקש בחשד לניסיון רצח. במהלך המרדף הוא ירה לעבר שוטר, שנאלץ להשיב אש, אך איש מהם לא נפגע.

בהמשך חטף מיניוואן והמשיך להימלט עד שהתנגש בניידת משטרת הפארקים, התהפך ולבסוף נעצר.

במהלך המרדף נפצעו באורח קשה כמה בני אדם, ושוטר אחד נפצע באורח קל לאחר שניידת משטרת הפארקים נפגעה והתהפכה. האירוע נמצא בחקירה.