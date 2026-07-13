"תתביישו - אתם מצביעים נגד התורה": פרוש בנאום חריג במליאה

ח"כ מאיר פרוש מיהדות התורה נשא היום (שני) נאום חריג במליאת הכנסת במסגרת הדיון על חוק יסוד לימוד תורה, כאשר הוא פונה ישירות לעשרות אלפי בני הישיבות ואברכי הכוללים ברחבי הארץ. "בן ישיבה יקר, אברך יקר, הדקות הבאות מוקדשות אליך", פתח פרוש את דבריו בנימה חריגה.

"אני מדבר אליך, בן הישיבה שמתחיל את סדר היום בשש וחצי בבוקר, ואחרי התפילה וארוחת בוקר הוא רוכן על הגמרא והסטנדר כמעט ברצף עד אחת עשרה בלילה", המשיך חבר הכנסת. "אליך, שמתעלם מרעשי הרקע, מסיר מעליו את הבלי העולם הזה, וצולל אל ים התלמוד. הניגון שלך, קול התורה שמהדהד בהיכלי הישיבות - הם הפעימות של הלב היהודי".

"אתם נתונים למרמס בשלוש השנים האחרונות"

פרוש המשיך ופנה אל האברך שחי בדוחק: "אני מדבר אליך, האברך שחי משקלים בודדים, עמוק מתחת לקו העוני. אליך, ואל בני ביתך, אשת החיל שנושאת בעול הבית והפרנסה, רק כדי שתוכל להמשיך לחבוש את ספסל בית המדרש. אתם שמוסרים את נפשכם ללימוד תורה מתוך הדחק, פת במלח ומים במשורה, מבלי לחפש תהילה, מבלי לבקש מחיאות כפיים, ובלי שום כבוד מאף אחד - מלבד כבודה של תורה".

חבר הכנסת התייחס לתקופה הקשה שעוברת על לומדי התורה: "בשלוש השנים האחרונות אתם נתונים למרמס. הפכו אתכם לשק חבטות. קמפיינים אכזריים של הסתה, שיסוי ושנאה הופנו כלפיכם, כאילו אתם, חלילה, הבעיה של המדינה ולא סוד הקיום שלה". הוא הוסיף: "מנסים לשבור את רוחכם, רודפים ועוצרים אתכם ברחובות, גוזרים עליכם גזירות כלכליות, הופכים את מי שמחזיקים את העולם ל'משתמטים'".

"אתם לא זקוקים להכרה של הכנסת"

עם זאת, הבהיר פרוש כי לומדי התורה אינם זקוקים לאישור חיצוני: "האמת היא שאתם לא זקוקים להכרה של הכנסת. התורה הקדושה שרדה אימפריות, מלכויות וגזירות הרבה לפני שהבית הזה הוקם, והיא תתקיים לנצח. לא הכנסת נותנת תוקף לתורה, אלא התורה היא שנותנת זכות קיום לעם הזה, ולזכותו על ארץ ישראל".

"אבל בכל זאת, קורה היום משהו חריג לתקופה - רוב חברי הכנסת מתייצבים ואומרים בקול צלול: לימוד התורה הוא ערך יסוד במורשת העם היהודי", הדגיש. "הכנסת עושה היום חסד עם עצמה, ומכירה בכך שהתורה היא זו ששומרת על העם היהודי מדורי דורות".

פרוש הסביר את חשיבות החוק: "לצערנו, לפעמים גם המובן מאליו צריך חיזוק. בדור של בלבול, כשיש מי שמנסים לנתק את האדם ממקור חיותו, החוק הזה אומר לכל אברך ובן ישיבה: אתה, שיושב ולומד, עושה את המעשה הערכי והחשוב ביותר למען נצח ישראל".

"תתביישו - אתם מצביעים נגד התורה"

בסיום דבריו פנה פרוש בחריפות לחברי האופוזיציה המתכוונים להצביע נגד החוק: "תתביישו. השנאה מעוורת את עיניכם. אפילו ועדה מקצועית של הצבא, ועדת שקדי, אשר הוקמה אחרי אסון הטבח הנורא בשמחת תורה, אומרת את המובן מאליו".

הוא ציטט מדברי הוועדה: "שמירה על ערכי הליבה של העולם החרדי - שומרים על לומדי תורה שתורתם אומנותם (לומדים שלושה סדרים ביום)". פרוש סיכם: "מה שהצבא מבין מתוך צורך קיומי ואמיתי - אתם מסרבים להבין מתוך פופוליזם זול. אתם מצביעים היום לא נגד הקואליציה, אתם מצביעים נגד התורה הקדושה. בוז לכם".

יצוין כי המליאה נפתחה היום למרתון חקיקה שיימשך חמישה ימים, כאשר חוק יסוד לימוד תורה הוא הראשון שעולה להצבעה. במקביל, הקואליציה מקדמת גם את חוק הקפאת המעצרים לבני ישיבות.