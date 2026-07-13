"קשה לראות בעיתוי צירוף מקרים": ביסמוט תוקף את מכתב הרמטכ"ל

יו"ר ועדת החוץ והביטחון ח"כ בועז ביסמוט מתח ביקורת על מכתב הרמטכ"ל שהופץ היום (שני) וטען כי מכתבו בעניין הוראת השעה להקפאת הליכים פליליים נגד בחורי ישיבות נשלח רק לאחר שהוועדה השלימה את הדיונים וההצבעה על הצעת החוק.

לדבריו, נוסח הוראת השעה גובש בתיאום עם משרד הביטחון, ונציגי צה"ל השתתפו בכל הדיונים. ביסמוט הוסיף כי לא הוצג בפני הוועדה אף מקרה שבו מעצר של עריק לומד תורה הוביל לגיוס בפועל.

כפי שדיווחנו, הרמטכ"ל, שיגר אתמול מכתב מסווג ו"דחוף" לראש הממשלה בנימין נתניהו, לשר הביטחון ישראל כ"ץ וליו"ר ועדת החוץ והביטחון, בו הוא חושף התנגדות חריפה וחסרת תקדים של צמרת צה"ל להצעת חוק שירות ביטחון – שילוב תלמידי ישיבות. המכתב נחשף היום.

ביסמוט כתב כי "לאחר שוועדה בכנסת משלימה את הדיונים ומצביעה על הצעת חוק, היא יוצאת משולחנה וממשיכה לשלב הבא בהליך החקיקה בכנסת. נשאלת השאלה מדוע המכתב נשלח רק לאחר סיום הדיונים וההצבעה, ופורסם דווקא ביום שבו החוק צפוי לעלות למליאה. אם המטרה הייתה לתקן את הנוסח, היה לצה"ל כ-3 שבועות לעשות זאת כאמור". לדבריו, "קשה לראות בעיתוי הזה צירוף מקרים".

עוד כתב ביסמוט כי במהלך כל הדיונים בהוראת השעה, נציגי צה"ל לא הצליחו להציג בפני הוועדה ולו מקרה אחד שבו מעצר של לומד תורה הוביל לגיוס בפועל.

בנוסף כתב כי הרמטכ"ל טוען במכתבו כי הוראת השעה תסיט קשב ומשאבים בעיצומה של מלחמה, אך לדברי ביסמוט "דווקא המעצרים שאינם מובילים לגיוס ואינם משיגים את מטרתם הם שמסיטים את הקשב והמשאבים לשווא".

כצפוי, המכתב עורר סערה במערכת הפוליטית. באופוזיציה גיבו את זמיר, ואילו חברי הקואליציה יצאו נגדו והאשימו אותו בהתעסקות בתקשורת במקום בצבא. במקביל, גם בייעוץ המשפטי של הכנסת מתחו ביקורת על עצם פרסום המכתב.

יאיר גולן, יו"ר הדמוקרטים אמר: "אני מחזק את הרמטכ״ל אייל זמיר. הרמטכ״ל עושה את מה שמפקד בצה״ל חייב לעשות: לשמור על ביטחון ישראל, על צבא העם ועל האמת המקצועית. בזמן שנתניהו מנסה להפוך גם את צה״ל לשותף בקומבינת ההשתמטות שלו, הרמטכ״ל מסרב לתת הכשר מקצועי לחוק שפוגע בביטחון המדינה ומעמיס את הנטל שוב על אותם משרתים. בממשלה הבאה יהיה גיוס לכולם. אין פטור מגיוס ואין פטור ממעצרים".

גם יו"ר ישראל ביתנו, ח"כ אביגדור ליברמן, טען כי "נתניהו וקואליציית ההשתמטות פוגעים בצה"ל ובביטחון המדינה כדי לשמור על השותפים דרעי וגולדקנופף - בשביל עוד כמה ימים בשלטון", והגדיר זאת כ"בגידה בביטחון המדינה ובלוחמי צה"ל".

החרה-החזיק, יו"ר ביחד נפתלי בנט שקבע כי המכתב מוכיח שקיימים "שני צדדים בלבד: הצד של צה"ל והלוחמים שלנו, מול הצד של קואליציית דרעי-נתניהו. אין צד שלישי", והאשים את "ממשלת השבעה באוקטובר" בהתעלמות מהאזהרות.