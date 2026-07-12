בטוח בניצחונו? הסקר הדרמטי שידאיג את נתניהו 

שעות אחרי שנקבע תאריך הבחירות, וימים אחדים לפני פיזור הכנסת ויציאה למערכת בחירות ממושכת, סקר מנדטים דרמטי שפורסם הערב (ראשון), מציג מהפך משמעותי בגודל המפלגות הגדולות ומי המובילה שבהן.

על פי סקר כאן חדשות, מפלגת ישר! בראשות גדי איזנקוטג ברה לראשונה על הליכוד בראשות בנימין נתניהו. מפלגתו של איזנקוט הפכה רשמית למפלגה הגדולה ביותר, עם 24 מנדטים, כאשר הליכוד מאחוריה עם 23.

מי שממשיכה בצניחה החופשית היא מפלגת ביחד בראשות נפתלי בנט, שירדה במנדט אחד מהסקר הקודם ועומדת על 15. עוד נחלשה מפלגת עוצמה יהודית בראשות איתמר בן גביר במנדט אחד, ועומדת על שמונה מנדטים.

גם חד"ש-תע"ל איבדו מנדט מאז הסקר הקודם ויש להם כעת חמישה מנדטים. מנגד, מפלגת רע"מ התחזקה במנדט אחד וכעת יש גם לה חמישה מנדטים. גם ישראל ביתנו התחזקה במנדט ויש לה כעת עשרה מנדטים.

מי שנותרו ללא שינוי במספרי המנדטים הם מפלגת הדמוקרטים עם 9 מנדטים, ש"ס ויהדות התורה עם 8 מנדטים והציונות הדתית עם 5 מנדטים. מתחת לאחוז החסימה נותרו האיחוד של בני גנץ ודדי שמחי (2.7%), האיחוד של חילי טרופר עם המילואימניקים בראשות יועז הנדל (3.1%), ובל"ד (2.0%).

בחלוקה למפת הגושים, נחלש גוש נתניהו במנדט ויש לו 52. לגוש המתנגדים יש 68 מנדטים, אך אם יעמדו ראשי המפלגות הגדולות על דרישתם שלא לשבת עם חד"ש-תע"ל ועם רע"מ, יהיו ברשותם 58 מנדטים בלבד.

61 מנדטים לגוש מתנגדי נתניהו - ללא הערביות

בתרחיש שבו יוקמו שתי מפלגות ימין חדשות, אחת בראשות גלעד ארדן, איילת שקד ויולי אדלשטיין והאחרת בראשות עופר וינטר, הראשונה תזכה לחמישה מנדטים, ואילו השנייה לא תעבור את אחוז החסימה. מפלגה של ארדן, שקד ואדלשטיין צפויה למשוך מנדטים מנתניהו, איזנקוט, סמוטריץ', בן גביר וליברמן.

אם תרוץ מפלגה כזו, לגוש נתניהו יהיו 49 מנדטים בלבד. גוש מתנגדי נתניהו יחד עם מפלגתם של ארדן, אדלשטיין ושקד משיג 61 מנדטים ללא המפלגות הערביות.

בתרחיש שבו במקום לחבור למפלגת המילואימניקים מצטרף טרופר למפלגת ישר! בראשות איזנקוט. בתרחיש שכזה, זוכה המפלגה ל-25 מנדטים ומגדילה את הפער שלה מהליכוד להפרש של שני מנדטים. את המנדט הנוסף המפלגה תשאב ממפלגת ביחד בראשות בנט, שתרד ל-14 מנדטים.

בנוסף, הנסקרים נדרשו להשיב מה לדעתם יהיה הנושא העיקרי שיכריע את הבחירות הקרובות. מרביתם (25%) השיבו כי נושא הביטחון יהיה המשמעותי ביותר. עוד ציינו את טבח 7 באוקטובר והקמת ועדת חקירה (24%), כלכלה ויוקר המחייה (22%) והרפורמה במערכת המשפט (12%).